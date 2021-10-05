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    國民黨鬧立院只為「開門時間」？ 網友批：根本薪水強盜

    國民黨立法院黨團5日繼續杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，藍委動員一早7點進入議場，佔領官員席與備詢台。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團5日繼續杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，藍委動員一早7點進入議場，佔領官員席與備詢台。（記者廖振輝攝）

    2021/10/05 17:19

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團今（5日）早再度杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，並指控院方9月28日議事不公，要求「歸零」當日議程，經朝野黨團協商，結論為回復9月28日的質詢順序、舉行院會時上午7時僅開放議場正門進出。對此，臉書粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」質疑，國民黨只為「開門時間」鬧了好幾天，「行為根本就是『薪水強盜』」。

    國民黨團今再度杯葛院會，主張將9月28日的議事程序「歸零」重頭開始，並規範議場前後門開門規定，朝野各黨團經協商後，立院副院長蔡其昌宣讀協商結論，回復9月28日的質詢順序，並規範舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出，其餘各門上午7時30分開啟。

    對此，「台灣佛克斯 Taiwan Focus」貼出立法院黨團協商結論的圖片，發文質疑「國民黨鬧了這麼多天，原來就只是為了要求後門要比前門晚半小時開」？並諷刺地說「說你們是薪水小偷還太客氣，你們這種行為根本就是薪水強盜好嗎」？

    網友見狀也留言抨擊「除了是薪水小偷，更壞的是，無的放矢的野蠻行為來搗亂國家議會運作」、「KMT立委有夠廢」、「中國笨圾黨」、「廢到爆」。

    經朝野黨團協商，立法院副院長蔡其昌宣讀協商結論，回復9月28日的質詢順序，並規範舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出。（圖取自臉書）

    經朝野黨團協商，立法院副院長蔡其昌宣讀協商結論，回復9月28日的質詢順序，並規範舉行院會時，上午7時僅開放議場正門進出。（圖取自臉書）

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