名軒開發傳內線交易 麗寶集團吳寶田父女請回

麗寶集團總裁吳寶田（右）、名軒公司董事長吳泓瑩（左）父女，捲入內線交易案，檢方複訊後已將兩人請回。（資料照）

2025/03/28 06:54

〔記者王定傳／台北報導〕麗寶集團旗下上市公司名軒開發（1442）6年前一筆土地交易案傳內線交易；檢調獲報，名軒開發在2019年間發布重訊，指名軒公司及其子公司興博要出售高雄市岡山區土地，預計處分利益1.6億元，未料，竟有外部人士疑似從內部人士獲知此重大利多消息，在禁止交易期間買賣股票，獲利約1萬元至2萬元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索名軒公司，以被告身分約談麗寶集團總裁吳寶田、名軒公司董事長吳泓瑩父女等10人，複訊後將吳寶田及有麗寶小公主之稱的吳泓瑩請回。

不過，吳寶田的辦公室主任劉碧忠，疑無意間聽到此利多消息後，涉嫌請他的妻子張春美在交易禁止期間買進名軒股票，其他外部人士也輾轉獲知此消息進場買股；檢方複訊後依涉違反證券交易法內線交易罪，諭令劉碧忠30萬元交保、張春美50萬元交保，其他被告均請回；吳寶田、吳泓瑩昨晚在調查局人員陪同下移送北檢複訊，面對記者詢問「有無內線交易？」 吳寶田搖手否認。

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名軒開發股份有限公司成立於1974年間，原名「達永興實業股份有限公司」，從事織布事業及紙尿褲事業，2004年麗寶建設入主後，轉型為營建公司，以投資興建出售北台灣公寓大廈及透天別墅的中型個案為主。

2019年4月24日，名軒公司發布重訊指，「名軒公司及其子公司興博已於2018年3月23日董事會通過授權總經理出售高雄市岡山區土地，今日將該筆土地簽約出售予非本公司關係人的自然人，出售取得款項，除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金」；且這筆土地交易案，交易坪數共7168.33坪，交易總金額8.6億元，預計處分利益約1.6億元。

檢調獲報，名軒在發布重訊前後，有外部人士疑似從名軒內部獲知此重大利多消息，在禁止交易期間買賣股票，獲利約1萬元至2萬元。檢調昨前往名軒公司搜索，並約談吳寶田、吳泓瑩父女等10人，釐清其等涉案程度，全案朝違反證券交易法偵辦。

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