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    批朱立倫「求同尊異」說 張亞中：最後將葬送台灣

    國民黨革命實踐院長、台北市議員羅智強（中）今舉行「台北智會」暨第一次民調公布記者會，中廣董事長趙少康、孫文學校校長張亞中（左）、美麗島電子報董事長吳子嘉（右）均受邀出席。（記者鄭名翔攝）

    國民黨革命實踐院長、台北市議員羅智強（中）今舉行「台北智會」暨第一次民調公布記者會，中廣董事長趙少康、孫文學校校長張亞中（左）、美麗島電子報董事長吳子嘉（右）均受邀出席。（記者鄭名翔攝）

    2021/09/29 14:09

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨準黨主席朱立倫日前覆電中共主席習近平強調，將在九二共識及反台獨的基礎上「求同尊異」；對此，敗選的孫文學校校長張亞中今再批，此說法無法化解兩岸敵對狀態，且比「一中各表」更為退步，只為討好選票而持續拖延此問題，反被民進黨的「中華民國台灣」論述逼得左支右絀，「最後將會葬送台灣」。

    國民黨革命實踐院長、台北市議員羅智強今舉行「台北智會」暨第一次民調公布記者會，中廣董事長趙少康、張亞中、美麗島電子報董事長吳子嘉均受邀出席，聚焦兩岸軍事局勢議題。

    張亞中表示，國際間認為台海情勢危險，但從台北智會做出的民調卻顯示多數台灣人不認為會有戰爭，也樂觀相信即便兩岸開戰會獲得美國支援，顯然是受民進黨蔡英文政府內宣所致，國民黨卻無力扭轉主流論述。

    張亞中認為，蔡英文上任總統後，兩岸善意基礎幾不存在，而朱立倫提出的求同尊異說法更鞏固兩岸間的差異性，反而比一中各表更為退步，無法解決兩岸敵對關係，卻被民進黨提出的中華民國台灣逼得左支右絀，更為選票持續「溫水煮青蛙」拖延，拖到最後將會「葬送台灣」。

    張亞中強調，國民黨過去錯誤宣傳馬英九總統任內8年創造兩岸和平，但其實只有經貿文化交流、外交休兵，政治敵對仍存在無法解決，「哪有和平！」強調國民黨務必深刻反省、化解敵對，並稱已向朱立倫當面建議，於黨內會議討論自己所提論述釐清路線，讓支持者判斷是否為「紅統」，並從方法論上找出愛台灣的共識。

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