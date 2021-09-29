不滿被批紅統、亡黨 張亞中嗆：只有權貴才能領導黨

孫文學校校長張亞中不滿被黨內質疑是紅統、將亡黨，今反嗆「難道只有天王、權貴才能領導黨？」（記者鄭名翔攝）

2021/09/29 13:35

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨革命實踐院長、台北市議員羅智強日前評，若孫文學校校長張亞中當選國民黨黨主席將造成毀滅性悲劇；今日兩人同台，羅智強率先向張亞中致歉，張亞中則表示，黨內有人認為自己所提論述為「紅統」將「亡黨」，但何以過去總統大選慘敗的人就不會亡黨，「難道只有天王、權貴才能領導黨？」強調毀滅性悲劇、亡黨等選舉語言令他很遺憾。

羅智強今舉行「台北智會」暨第一次民調公布記者會，中廣董事長趙少康、張亞中、美麗島電子報董事長吳子嘉均受邀出席，聚焦兩岸軍事局勢議題。

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而前新北市長朱立倫上週當選新任國民黨主席，但選戰紛擾仍餘波蕩漾；選前曾批評張亞中若當選會造成毀滅性悲劇的羅智強今表示，會前已向張致歉，強調並非質疑其理念想法，而是對於他選戰經驗有所疑慮，仍感謝張亞中展現氣度，放下紛擾二話不說前來出席。

張亞中表示，讚賞羅智強為黨內行動力極強的青壯派代表，但仍稱，選前遭黨內批評是「紅統」將「亡黨」，但國民黨目前40歲以下的黨員不到3%「難道不會亡黨？」過去有選戰經驗者也未將國民黨帶得更好；張更強調過去總統大選2度慘敗都未能亡黨，何以自己當黨主席就會亡黨。

張亞中稱，自己是個有理念、無私的人，而惟有無私領導人才能為國民黨理念奮鬥，但過去選前的選舉技巧與話語對黨傷害很大，反問「難道只有天王、權貴才能領導黨？」，而出身基層者站出來卻被冠上亡黨、分裂、毀滅性悲劇等汙名，令他十分遺憾。

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