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    首頁　>　政治

    朱主席首戰陳柏惟罷免案 陳亭妃：要讓朱吃敗仗

    民進黨立委陳亭妃。（陳亭妃辦公室提供）

    民進黨立委陳亭妃。（陳亭妃辦公室提供）

    2021/09/29 11:28

    〔記者謝君臨／台北報導〕朱立倫當選國民黨新任黨主席後，對於罷免基進黨立委陳柏惟一案，展現勢在必行的態度。對此，民進黨立委陳亭妃今日表示，朱立倫要把陳柏惟罷免案變成他的第一戰，我們就要讓他吃到敗仗，這樣子才能阻擋國民黨不斷地一亂再亂；我們應該給陳柏惟更多的支持，尤其一個努力打拚的年輕人。

    對於國民黨傾全力罷免陳柏惟，陳亭妃說，我們應該要看到國民黨已經露出馬腳，他現在已經是為政治而政治，不惜一切要搞亂台灣的政治風向。

    陳亭妃指出，我們都知道陳柏惟的罷免案是非戰之罪，很清楚就是國民黨已經把他搞成政治，然後顏家也利用地方派系開始不斷動員組織，那這種罷免案其實很關鍵的，就是組織動員一定要有效，才會讓大家更擔心，然後現在朱立倫又把它當成主席的第一戰，非贏不可，所以她認為這已經是變調了。

    陳亭妃說，如果一個罷免案變調，對於每一個政治人物其實是不公平的，所以我們應該給陳柏惟更多的支持，尤其一個努力打拚的年輕人，從他到立法院以來，我們也看到他的努力，可是卻因為他的努力沒有被看到，卻因為政治要面臨被罷免，這對任何一個政治人物來說，「我覺得都很不捨」。

    陳亭妃表示，我們希望大家要看清國民黨的政治手段，他們要把陳柏惟罷免案變成朱立倫的第一戰，我們就要讓他吃到敗仗，這樣子才能阻擋國民黨不斷地一亂再亂，然後把台灣變成是他自己政治的提款機，所以這個部分是我們現在努力一直不斷地對外表示，而且支持陳柏惟的地方。

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