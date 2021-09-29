當選隔天收到中共賀電 朱立倫： 是我與對岸的共同決定

圖為國民黨主席當選人朱立倫上午出席宜蘭縣議會感恩茶會。（記者蔡昀容攝）

2021/09/29 11:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫今天上午出席台北感恩茶會時指出，國民黨與對岸已經重啟兩岸溝通平台管道，未來所有6大社會力的交流，都會開啟，他並指出，他已陸續接獲各國賀電，象徵國民黨也受到國際重視，未來將加強與國際社會的溝通。

朱立倫指出，國民黨不能變成小綠，民進黨靠反中、抗中來騙選票，國民黨要堅持兩岸和平，重啟兩岸交流溝通，有人問為何他當選第2天才收到中共的賀電，這是他與對岸共同的決定，未來國民黨最重要的目標就是重啟兩岸溝通平台與交流管道，包括農民、台商、學生以及台灣任何一個同胞在中國遇到的問題，國民黨都要幫忙解決。

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國民黨立委賴士葆表示，朱立倫受到對岸的高度重視，中共總書記習近平在賀電中稱呼朱立倫為「先生」，前國民黨主席吳敦義當年收到的習近平賀電則用「你」來稱呼，「其他人就不用講了」。

朱立倫表示，目前國民黨黨員有37萬人，但實際上國民黨在各地有很多潛在支持者以及失聯黨員，未來很快就會變成47萬、57萬人，並歡迎年輕人一起來改造國民黨。

朱立倫指出，本週一他已收到美國、日本等國賀電，今天又收到來自歐盟、新加坡等國賀電，國民黨不但已重啟兩岸溝通平台管道，也開始受到國際重視。

朱立倫表示，這次參選黨主席的4位候選人都是國民黨這個大家庭的一份子，最後大家投票選他做為隊長或總教練，就是希望國民黨變強、能贏，現在是共同團結努力的開始，每個人在25日投票日都是投給國民黨，「那天沒投國民黨的人自己要反省一下」，既然大家都投給國民黨，大家就是團結的，前天他與現任主席江啟臣深談，希望黨權交接圓滿，他會尊重中常會今日決定要何時交接，而且會做到無縫接軌。

此外，朱立倫也說，另一位候選人、孫文學校總校長張亞中的很多論點，他都非常贊成與尊敬，張與他一樣都是孫中山信徒、蔣經國傳人，兩岸論述或許彼此有不同意見，但大家可以討論，都是為台灣、中華民國好，孫文學校是藍軍智囊之一，未來要一起合作，2022國民黨要在台北市贏回來，桃園市、台北市全部都要贏回來，2024年再把中華民國贏回來。

出席同場活動的前國民黨智庫副董事長連勝文表示，如果以美國NBA職籃做比喻，就像冠軍賽打到第7場的下半局，朱立倫最後以1分險勝，他並提醒大家，今年美國職籃賽結束後馬上就是奧運會，所以NBA球員在奧運賽時大家一起為國家榮譽努力，所有球員都變成美國隊，不管過去多競爭激烈，一起為國家榮譽奮戰，現在是國民黨團隊開始為了國家與黨努力的時刻，期待在朱立倫領導下一起朝向共同目標邁進。

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