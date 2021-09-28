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    首頁　>　政治

    鄭文燦對公投議題心虛？桃市府舉例反擊「陳學聖才是」

    桃園市長鄭文燦昨天在新屋溪出海口慘加「公私齊心守海洋，淨海潛將護藻礁」活動中，提及「希望朱立倫別將公投政治化」，卻引來前立委陳學聖的批評。（市府環保局提供）

    桃園市長鄭文燦昨天在新屋溪出海口慘加「公私齊心守海洋，淨海潛將護藻礁」活動中，提及「希望朱立倫別將公投政治化」，卻引來前立委陳學聖的批評。（市府環保局提供）

    2021/09/28 14:58

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕中國國民黨主席當選人朱立倫謝票之旅時，呼籲民眾年底4大公投都要投贊成票，桃園市長鄭文燦則希望朱立倫別將公投政治化。前立法委員陳學聖公開批評鄭文燦，直指鄭說朱將公投操作成政治議題，是鄭心虛了。桃市府今回應，真正心虛的應該是陳學聖，在他擔任立委期間，馬政府核定中油第三接收站投資計畫，當時原方案中油三接要使用大潭海岸232公頃，陳學聖先生有說過1句反對的話嗎？

    市府副發言人吳安琪表示， 陳學聖先生關心藻礁的方式除了參加音樂會，還做了什麼努力？陳學聖長期在國民黨陣營，也擔任多屆立法委員，歷年來哪個政府對於藻礁的保護最多？什麼時候破壞最大？不可能連基本資訊都沒有，除非是故意當作沒看到，打算指鹿為馬。

    吳也說明，藻礁保育是市長鄭文燦的施政重點之一，自他上任後發表了桃園海岸生態保護白皮書，成立了海岸管理工程處，以更多的人力及預算，陸續完成了桃園海岸四大生態亮點。市府在海岸保護的成績是看得到的，從河川污染的監測，到海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海岸及海洋垃圾清除、海廢回收再利用等，市府也設置藻礁生態教室，每一項努力，都看得到成果。

    她呼籲，陳學聖先生要勇敢地面對自己，回到一個曾經是民意代表的專業來面對事實，堅持一起為環保共同努力。而桃園市政府對保護藻礁的每一項努力，都不是陳學聖先生的口水可以抹煞。

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