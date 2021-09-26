朱立倫答習近平「求同尊異」！前外交官秒舉5例：哪次被尊重？
2021/09/26 18:39
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉昨日結果出爐，由朱立倫出線。中國領導人習近平照例發送賀電，希望「推動兩岸關係和平發展」，對此，朱立倫也覆電，盼望兩岸「求同尊異，增進互信融合」，對此，前外交官劉仕傑在臉書PO文，立刻提出台灣與中國的「5大差別」，傻眼表示：「我有沒有看錯？『尊異』？朱立倫怎麼會天真到以為，中共會尊重兩岸的差異？」
劉仕傑今日在臉書PO文表示，朱立倫當選後，習近平馬上發出賀電再提「九二共識」，結果號稱「戰鬥藍」的朱立倫，在給習近平的覆電中，毫不意外軟下去。劉仕傑指出，朱立倫說，國民黨跟共產黨應該在「九二共識」跟「反對台獨」基礎上「求同尊異」。「我有沒有看錯？『尊異』？朱立倫怎麼會天真到以為，中共會尊重兩岸的差異？」
請繼續往下閱讀...
劉仕傑也指出台灣、中國間的五大差異：
1.台灣有民主選舉，每四年選一次總統。「民主差異，中共何時尊重？」
2.台灣想加入及參與國際組織，中共何時可以不阻撓？台灣想加入CPTPP，中共不就反對了嗎？「外交差異，中共何時尊重？」
3.台灣尊重言論自由及人權，中共從香港到新疆再到西藏，何時尊重人權？「人權差異，中共何時尊重？」
4.台灣不喜歡中共的軍機跟飛彈，中共天天派飛機來侵門踏戶。「國安差異，中共有尊重？」
5.台灣希望駐外館處用「台灣代表處」的名字，中共戰狼每天只會在那邊恐嚇。「駐外館處名稱差異，中共何時會尊重？」
劉仕傑最後對朱立倫表示，雖然形式上想祝福他一下，「但你怎麼會剛當選第一天就說出如此天真的話呢？傻眼」。