朱立倫回覆習近平賀電 陸委會批：迎合中共、昧於事實

國民黨主席當選人朱立倫回覆中共總書記習近平賀電。陸委會重批，國民黨新任黨主席當選人政策主張迎合中共、昧於事實。（本報合成）

2021/09/26 16:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前新北市長朱立倫當選中國國民黨主席，中共總書記習近平今日發賀電恭賀國民黨新任黨魁的產生，重申九二共識與反台獨，首度提及「為國家謀統一」；而朱立倫的覆電稱，深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，並質疑民進黨執政「去中」、「反中」政策。陸委會今日重批，國民黨新任黨主席當選人政策主張迎合中共、昧於事實，把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象。

習近平賀電內容提及，「當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。

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朱立倫則在覆電內容指出，兩岸關係30多年來，在兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來在民進黨執政下，採取「去中」、「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。

朱立倫覆電聲稱，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加强交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

對此，陸委會表示，政府堅定維護台海和平現狀，北京當局持續對我軍事外交威嚇打壓，一再破壞台海現狀、拒絕溝通，強迫我接受其矮化台灣的政治主張，是造成兩岸情勢緊張的主因，更是台灣面對最大的風險挑戰根本，當前國際社會與台灣人民均已對此提出強烈質疑與反對。

陸委會強調，朱立倫先生甫當選國民黨黨主席，更應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，甚至把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府，這種黑白不分的說法不僅反映其所帶領的國民黨，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象，也等同預告國民黨未來的兩岸政策，將和台灣民意愈行愈遠。

陸委會指出，台灣的未來是由2350萬台灣人民所決定。在野黨應理解中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定我國家主權，一再以此為前提與中共互動，完全無法獲得台灣民意的支持。政府重申唯有透過政府處理涉及公權力與政治議題的兩岸事務，才能確保國家最大利益。在野黨任何交流事項必須合於政策與交流法規，並與政府共同團結捍衛國家主權尊嚴與台灣整體利益。

陸委會提及，台海和平符合區域各方利益，推動兩岸良性互動發展亦是雙方共同責任。我們呼籲北京當局正視兩岸現實、認真思考「和平、對等、民主、對話」的互動關鍵，方有助雙方健康正常交流與民眾福祉保障。

陸委會今日重批，國民黨新任黨主席當選人政策主張迎合中共、昧於事實，把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象。（資料照）

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