批張亞中自相矛盾 李戡：相信他能帶領重返執政豈不很好笑？

國民黨主席選舉進入倒數，四位候選人中，孫文學校校長張亞中（見圖）異軍突起，甚至有人認為當選呼聲高。（記者李容萍攝）

2021/09/20 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉進入倒數，四位候選人中，孫文學校校長張亞中異軍突起，甚至有人認為勝選機會不小。對此，已故作家李敖之子李戡質疑張亞中的論述前後不一，政治上的行為更自相矛盾，「張亞中過去四十年的經歷，證明他完全沒資格當國民黨主席」。

李戡今（20日）在臉書表示，張亞中宣稱當年不滿李登輝推行「台獨分裂」路線才離開陸委會，但從1996年總統選舉出任「陳履安競選總部政策部主任」的事實來看，張亞中可能是在1995年前後離開陸委會，「諷刺的是，1995年李登輝的兩岸論述，和1994年撰寫《台海兩岸關係說明書》的張亞中根本大同小異，要比罵共產黨，張亞中甚至罵得比他老闆更兇」。

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李戡質疑：張亞中當年跟李登輝哪有不合？

「我們實在搞不懂當年的張亞中在兩岸路線上，怎麼會和李登輝存在意見不合？」李戡指出，若張亞中是反對李登輝搞「本土化」，早在1993年就可加入新黨，但仍然留在陸委會幫李登輝寫文宣罵共產黨；若反對李登輝的「兩國論」，張亞中在1998年《兩岸主權論》一書中用「一中兩國」來詮釋兩岸定位，難道就不是另一種形式的「兩國論」？

李戡說，張亞中在2009年提出「一中三憲」構想，也是1998年觀點的延續，一路沿用至今，成為競選國民黨主席的政治訴求，殊不知這套理論何其自相矛盾、不切實際；「諷刺的是，這種主張和他在李登輝時代的觀點，本質上沒有任何差異，只有北京的白癡們才相信有，還有一群深藍以為其中蘊含多高深的哲理，以為張亞中多能講、多有說服力」。

李戡諷刺，正因為北京的白癡們過於白癡，才會以為「張亞中和李登輝理念不合離開陸委會」是一件多麼值得吹捧的大事，卻渾然不知張亞中在《說明書》裡把中共罵得多難聽；張亞中混淆概念，把自己形塑為「反對李登輝的先知先覺」，需要靠自己來救國民黨，還高喊要「肅清黨內李登輝餘毒」，請問餘毒既存，說明早前有人種下「禍根」，張算不算助長「禍根」的其中一員？

李戡接著說，2000年政黨輪替後，張亞中更加頻繁涉足政治活動，但在國民黨興盛或衰敗時都一直當「單幹戶」，頻繁來往兩岸，不斷宣揚自己與國民黨的不同之處，仿佛最懂兩岸問題，等到單幹戶當累了才想起回歸國民黨，且一回歸就要當主席，「矛盾的是，張亞中這二十年的經歷，證明他根本無法影響極少數同溫層之外的人」。

李戡指出，張亞中一直到2014年國民黨選舉慘敗，對岸有關部門對台灣雜七雜八的統派組織沒那麼重視，才想到要回國民黨，讓自己在兩岸更有能見度，「回來當幕僚，顯然成績不佳，你居然還想選主席，說要救黨救國救兩岸。張亞中，你到底哪裡比朱立倫高明？」

李戡最後總結，正因為深藍支持者的含淚投票，才讓前總統馬英九有恃無恐、不需顧慮深藍支持者的感受，也正是因為「深藍們」的橫衝直撞，才讓前高雄市長韓國瑜一步步垮台，「你們活在同溫層裡，連自己兒孫的政治立場都影響不了，卻相信一個和你們同樣處境的候選人能救活你們、帶領國民黨重返執政，不是很好笑嗎？」

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