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    冷處理？ 藍營黨魁產生快3小時 仍未接獲中共賀電

    國民黨今晚產生新黨魁朱立倫，但過去都會循例致電向國民黨新主席道賀的中共中央總書記習近平，這次似乎再度以不搭腔、不理睬的方式冷處理，到目前都未發生賀電。（記者方賓照攝）

    國民黨今晚產生新黨魁朱立倫，但過去都會循例致電向國民黨新主席道賀的中共中央總書記習近平，這次似乎再度以不搭腔、不理睬的方式冷處理，到目前都未發生賀電。（記者方賓照攝）

    2021/09/25 21:26

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚產生新黨魁朱立倫，但過去都會循例致電向國民黨新主席道賀的中共中央總書記習近平，這次似乎再度以不搭腔、不理睬的方式冷處理，以往中共賀電在國民黨選舉結果產生後最晚約1個半小時送達，但國民黨今晚6點20分宣布朱立倫當選後，遲至9點，都未聞樓梯響，朱立倫可能成為繼現任黨魁江啟臣之後，等不到北京祝福的第2人，未來朱立倫正式上任後，恐得費力修補國共關係。

    有關中共賀電問題，朱立倫競選發言人凌濤晚間9點半受訪表示，朱辦方面並不清楚，相關聯繫事宜都是由中央黨部大陸事務部負責，朱陣營以「一切順其自然」的心態看待。

    去年3月7日江啟臣在補選中勝出，但由於選舉期間多次提及「92共識」過時、欠缺彈性，主張檢討兩岸路線論述，被黨內深藍以及北京方面質疑「隱性台獨」，因此當晚間7點15分國民黨正式宣布江啟臣當選後，遲遲沒有等到中共賀電，國民黨大陸事務部相關人員急如熱鍋上的螞蟻，嚐試向北京方面探詢，最後確定中共中央無意拍發賀電，只得到國台辦發言人名義發出的一紙新聞稿，提醒要珍惜並維護國、共兩黨堅持「92共識」、反對台獨的政治基礎。

    國民黨自從2013年馬英九連任黨主席，到2017年吳敦義當選黨主席，歷任主席都有收到中共領導人的賀電，其中包括2015年補選成功的朱立倫，但這次朱立倫卻遲未等到中共賀電。

    黨內人士推測，朱立倫曾經提及「反共親美」，在今日美中博弈的新局勢下，朱立倫過去一再強調「親美」，自然難獲北京青睞，加上朱在這次選舉後期猛轟候選人張亞中「極統」、「紅統」，所帶來政治反作用力，彰顯「拒統」鮮明色彩，恐怕都讓中共方面還要再聽其言並觀其行。

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