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    擔心民眾黨挖牆腳 連勝文表態挺朱立倫當國民黨主席

    國民黨黨主席選舉25日投票，國民黨中央委員連勝文（圖右）今上午發文力挺朱立倫（圖左）。（資料照）

    國民黨黨主席選舉25日投票，國民黨中央委員連勝文（圖右）今上午發文力挺朱立倫（圖左）。（資料照）

    2021/09/22 09:21

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉25日投票，國民黨中央委員連勝文今上午發文力挺朱立倫，發文中提及，他相信朱可以帶領國民黨面對未來的嚴酷挑戰，並稱國民黨現在不只是面對「塔綠班」民進黨，更麻煩的是旁邊還有虎視眈眈的民眾黨，「無時不刻都想挖我們牆腳」。

    國民黨主席選舉將於本週六投票，近期張亞中在黨魁選戰聲勢高漲，有凌壓朱立倫、江啟臣之勢，不過連勝文今上午於臉書發文，支持朱立倫市長擔任國民黨主席，連稱他因為私人因素無法參選，並指「朱市長說服我，他有足夠的經驗，可以帶領國民黨面對未來的嚴酷挑戰，特別是2022年全國性的選舉」，並讚朱過去擔任過桃園及新北市的首長共16年，在「擔任行政首長期間，幾乎每一天都必須做出困難的決定！」連稱這句是最具有說服力的一句話。

    連勝文指出，國民黨現在不只是面對「塔綠班」民進黨，更麻煩的是旁邊還有虎視眈眈的民眾黨，「無時不刻都想挖我們牆腳」。他擔心在民進黨掌握媒體及網軍優勢下，國民黨一旦被貼上標籤、被社會認定在兩岸議題上，屬於光譜上極端的路線，那2022年選舉註定會失焦，也可能導致不少國民黨人跳船至民眾黨！

    連勝文也指出，2022本應是對民進黨的「不信任投票」，或是比較地方首長及民意代表施政表現或服務品質的選舉，一但被升高為國家認同之戰，恐怕會有大量中間或淺藍的選民，流向民眾黨，若國民黨只能靠深藍的基本盤，將會使縣市首長及議員選舉陷入極大困境，「而沒有2022，又怎麼可能會有2024？」

    連勝文主張，民進黨執政，兩岸關係至少倒退20年，在疫情趨緩之後，國民黨應以實事求是的態度，積極推動兩岸在社會各層面的交流，重新建立起台灣社會，特別是年輕人的民族認同，才能反制民進黨去中國化意識形態的洗腦。他並指每一個黨主席候選人都有優缺點，但加加減減之後，朱立倫就變成一個「#最大公約數」，亦即他或許不完美，但你至少可以接受，也因此得以避免黨內許多不必要的衝突及內耗。

    對於張亞中，連則表示「張教授認為九二共識僅能處理『事務性的問題』，但我卻認為事務性問題是兩岸現階段最重要的議題，若事務性問題都無法解決，又如何能碰觸更困難的政治性問題？」

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