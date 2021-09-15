始終無法搞清楚定位！他點破國民黨「不可逆的極端化」

國民黨中央選監會前天召開臨時會議，決議將黨主席候選人張亞中移送考紀會查明並暫緩辦理分區政見說明會，引發藍營內部強烈反彈，今日才又開會決定撤銷送考紀會查明的決議。（資料照）

2021/09/15 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央選監會前天召開臨時會議，決議將黨主席候選人張亞中移送考紀會查明並暫緩辦理分區政見說明會，引發藍營內部強烈反彈，今日才又開會決定撤銷送考紀會查明的決議。民進黨立委林俊憲今日在臉書表示，這起事件可看出藍營始終無法搞清楚定位，演變成「不可逆的極端化」。

林俊憲指出，原本默默無聞的張亞中並非首次競選國民黨主席，張是始終如一的人，他長期宣揚「兩岸統合」、「一中同表」，言論始終沒變過，此次卻一舉成為話題的中心，變的是觀眾的口味，也就是國民黨員的口味，而這一切的轉變都是從韓國瑜開始，韓的影響力並未隨著罷免而消失，而是讓國民黨走向無法恢復的極端化。

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林俊憲提到，藍營極端化的根本原因在於「始終無法搞清楚自己的定位」，要獨不可能、要統又遮遮掩掩，捍衛現狀的立場又有民進黨代言，讓藍營支持者非常失望，因此轉而期望強人出現，無論立場，至少能給出方向，張亞中這類非典型、論述強力的參選人受到青睞；反觀朱立倫、江啟臣等模糊論述的傳統國民黨人已無法滿足支持者。

林俊憲強調，只要國民黨還講不清楚對中共的態度、還無法解釋對台灣未來發展的方向究竟是什麼，這種極端化將成為不可逆的過程，永遠會有第二個韓國瑜、第二個張亞中，站出來接收毫無方向的支持者，林認為，「從當初吳敦義執意要讓韓國瑜出來參選開始，國民黨內的平衡就完全被破壞了」。

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