習近平賀朱立倫當選 鄭運鵬諷：藍營耍猴戲幫忙唸經

民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

2021/09/26 11:36

〔記者謝君臨／台北報導〕朱立倫昨當選國民黨主席，過了一晚後，今天終於收到中共總書記習近平發來的賀電，祝賀朱當選。電文中重申「九二共識」、「反對台獨」，並稱「台海形勢複雜嚴峻」。民進黨立委鄭運鵬說，全世界都認為「台海形式複雜險峻」是中國單方面威脅台灣造成的，習近平給個緊箍咒，國民黨一定照劇本耍猴戲幫忙唸經。

習近平的電文提及，過去一個時期，兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。當前，台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國民謀統一，為民族謀復興。

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對此，鄭運鵬說，台灣是成熟的民主國家，中國共產黨對我國政黨選擇性接觸，接受一個中國門檻才能往來，本身就是一個充滿政治目的的統戰手段，不願意與台灣的民選政府平等官方往來，這在國際上是非常罕見而明確的政治規格標。

鄭運鵬直言，賀電中「台海形式複雜險峻」這句話，全世界都認為是中國單方面威脅台灣造成的，只有中國共產黨和中國國民黨把責任歸責民進黨，這就是否定台灣人民的民主選擇。習近平給個緊箍咒，國民黨一定照劇本耍猴戲幫忙唸經。

鄭運鵬指出，習近平祝賀朱立倫當選這並不稀奇也不意外，我相信國人希望看到的，是中國國民黨哪一天可以不需要北京關愛的眼神，中國國民黨才會是一個忠於國家的民主的民主政黨。

民進黨立委許智傑則說，恭喜朱立倫再次當上黨主席，也希望朱立倫要大破大立、無與倫比，而不要繼續沈淪，朱立倫應帶領國民黨走新的方向，一是理性問政，不要為反對而反對；其次是走台灣國民黨路線，別再呼應習近平的一國兩制，若只是一味批評民進黨，不思考台灣社會價值，終究還是會被選民唾棄的。

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