朱立倫「慘勝」 綠營高層：面臨兩大危機、兩大妥協

綠營高層分析，朱立倫當選國民黨主席，恐面臨兩大危機、兩大妥協。（記者方賓照攝）

2021/09/25 23:33

〔記者楊淳卉、謝君臨／台北報導〕朱立倫當選新任國民黨黨主席，民進黨祝福他任重道遠，期盼能以台灣社會主流民意、人民福祉而共同努力。不過，綠營高層人士則以「慘勝」兩字形容，朱立倫未來將面臨黨內分裂、民眾黨挖牆角兩大威脅；而朱立倫為了避免淪為弱勢主席，勢必有兩大妥協，一是和黨內派系進行權力妥協，另一則是「正常倫」恐轉變為「不正常倫」，國民黨問政路線將更為極端，以鞏固基本盤。

綠營高層說，選舉結果跌破眾人預期，朱立倫的得票率僅約4成5，不但未過半，得票數更不到9萬，張亞中、江啟臣兩人得票數加起來還比朱立倫多；朱立倫以前總統候選人與前任黨主席之姿，只拿到這個成果，只有「慘勝」兩字可形容，未來恐有兩大危機，而為了避免淪為弱勢主席，朱立倫不得不進行兩大妥協。

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綠營高層分析，朱立倫的兩大危機分別為：如何避免黨內分裂，以及如何化解民眾黨主席柯文哲挖牆腳。而為了避免這兩大危機，朱立倫勢必有兩大妥協，包括和黨內派系進行權力妥協，且國民黨問政路線將更極端，以鞏固基本盤。

綠營高層指出，選後如何修補裂痕、避免分裂危機，是朱立倫最重要的功課。尤其他在選舉時直接扣張亞中為「紅統」的帽子，引起對方強烈不滿，要如何化解6萬名力挺張亞中、卻被貼上「紅統」黨員的諒解，也是朱立倫要頭痛的事。

另外，江啟臣擔任主席任內，國民黨支持度一度被民眾黨超前，領先一段時期，證明國民黨市場急速萎縮，加上柯文哲四處收攏國民黨人才，連彰化都有五連霸泛藍議員變成民眾黨黨部主委，柯文哲擺明為了2024總統大選大舉進攻藍營選票，朱立倫要如何化解柯的蠶食鯨吞？恐怕是他的第二大危機。

為因應二大危機，綠營高層指出，可預期的是朱立倫勢必和黨內派系妥協，甚至進行權力交換。譬如選舉期間力挺他的台中顏家，朱立倫一定會動員「陳柏惟罷免案」來「後謝」顏家。另外，關於傅崐萁動員派系相挺，外界也盛傳朱立倫將一併解決傅崐萁重回國民黨的問題，種種傳聞就算是有爭議甚至影響形象，朱立倫恐怕也得妥協。

此外，綠營高層認為，朱立倫大概會從「正常倫」轉變為「不正常倫」，為凸顯自己不是弱勢主席，將會透過激化朝野攻防，藉此表明他真是「戰鬥藍」。預估未來朱在國會也會採焦土政策，以杯葛、衝突作為手段。

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