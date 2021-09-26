朱立倫當選國民黨黨魁 得票率45.78％

國民黨主席選舉結果昨晚揭曉，下一任黨魁確定由前主席朱立倫當選。（記者方賓照攝）

2021/09/26 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉結果昨晚揭曉，下一任黨魁確定由前主席朱立倫當選，他以八萬五千一百六十四張得票（得票率四十五．七八％）勝出；原本緊咬朱立倫、與朱捉對廝殺的候選人張亞中，得票數為六萬零六百三十二票（三十二．五九％），排名第二位。至於另兩位候選人，江啟臣票數為三萬五千零九十票（十八．八六％）、卓伯源為五千一百三十三票（二．七五％）。成為藍營新共主的朱立倫將於十月三十日全代會正式宣誓就職。

張亞中32.5％第二 江啟臣18.8％第三

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競選連任失利的現任主席江啟臣，昨見大勢已去，於中央選監委員會宣布選舉結果的一個半小時前就抵達中央黨部，提前承認敗選，並宣布率一級黨務主管請辭。

根據國民黨統計，朱立倫在全國二十二個縣市及海外黨員通訊投票部分，除二千四百多張的海外黨員票數不甚理想，遠遠輸給張、江兩人，在江啟臣故鄉台中市得票率遠落後江的票數近二成，以及在台北市、高雄市分別與張亞中只有約二％、三％的得票率差距，其他多數縣市幾乎都遙遙領先競爭對手，但朱的得票率也創下歷來黨魁選舉，當選人得票率的新低紀錄。

進一步分析縣市得票，朱立倫在選舉人數三萬以上的四個一級票倉台北市、新北市、台中市、高雄市，就拿下三萬一千八百四十票，選舉人數三萬以下一萬以上的六個二級票倉桃園市、苗栗縣、彰化縣、台南市、屏東縣、花蓮縣，合計獲得三萬二千零八十四票，遙遙超前主要對手張亞中二萬四千五百三十二票，為其勝選奠定豐厚的基礎。

國民黨這次總選舉人數為三十七萬七百一十一人，全國設四百二十二個投開票所。合計開出十八萬七千九百九十九票，有效票數為十八萬六千零二十票，投票率為五十．七一％。

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