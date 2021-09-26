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    黨魁選後首日 朱江回老本營、張亞中要去打疫苗

    朱立倫當選國民黨主席。（資料照）

    朱立倫當選國民黨主席。（資料照）

    2021/09/26 08:11

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉結果昨出爐，朱立倫以45.78%的得票率當選國民黨主席，選後第一天，朱隨即前往桃竹竹苗謝票，江啟臣回台中，參加台灣基進黨立委陳柏惟罷免案街頭宣講，孫文學校總校長張亞中則不會露面，透露今天要去打BNT疫苗。

    國民黨主席選舉昨結果出爐，朱立倫以8萬5164張選票、得票率45.78%勝出，成為國民黨主席由黨員直選以來，得票率最低的黨主席﹔張亞中則獲6萬0632票、得票率32.59%﹔江啟臣獲3萬5090票、得票率18.86%﹔卓伯源僅得5132票、得票率2.75%。

    在有史以來最激烈的黨魁選舉結束後首日，朱、張、江三強各有安排。獲勝者朱立倫隨即展開全台謝票行程，首站就前往他從政的發跡地桃園，到桃園市中壢區黨部向黨員謝票，之後依序前往新竹縣黨部、新竹市議會、苗栗縣議會謝票，馬不停蹄。

    江啟臣則回到這次黨魁選舉中斬獲超過4成黨員票的根據地台中，隨即投入陳柏惟罷免案的街頭宣講活動﹔張亞中今天則不會公開露面，在臉書上透露，他今天要去打BNT疫苗第1劑，更表示黃花崗革命剛剛結束，「下週起我們向辛亥革命前進」。

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