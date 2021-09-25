為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大勝張亞中2萬多票！朱立倫85164票勝出 卻創得票率新低

    朱立倫拿下85164票勝出，但得票率45.78％，創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低記錄。。（記者方賓照攝）

    朱立倫拿下85164票勝出，但得票率45.78％，創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低記錄。。（記者方賓照攝）

    2021/09/25 20:41

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨下一任黨主席確定由回鍋參選的前主席朱立倫當選，以85164票（45.78％）勝出，而緊咬朱立倫捉對廝殺的張亞中，得票數為60632票（32.59％），排名第2位；至於現任主席江啟臣票數為35090票（18.86％），卓伯源則為5133票（2.75％）。成為藍營新共主的朱立倫將於10月30日全代會正式宣誓就職。

    競選連任失利的現任國民黨主席江啟臣由於大勢已去，在中央選監委員會宣布選舉結果的1個半小時前就抵達中央黨部，提前承認敗選，宣布率一級黨務主管請辭。

    根據國民黨統計，朱立倫在全國22個縣市以及海外黨員通訊投票部分，除了2400多張的海外部分得票數不甚理想，遠遠輸給張亞中、江啟臣，在江啟臣故鄉的優勢選區、台中市得票率遠落後江的票數近2成，而在台北市、高雄市分別與張亞中只有約2％、3％的得票率差距，其他多數縣市幾乎都遙遙領先對手，但朱立倫得票率也創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低記錄。

    反觀爭取連任失利的江啟臣，相較去年補選在18個縣市都至少拿下4成以上選票，這次僅有在故鄉台中市掌握絕對優勢，拿下約4成4的選票，至於其他縣市則可用滑鐵盧形容。

    若進一步分析，這次普遍獲得地方派系支持的朱立倫，在選舉人數3萬以上的4個一級票倉台北市、新北市、台中市、高雄市方面，就總共拿下31840票，選舉人數3萬以下1萬以上的6個二級票倉桃園市、苗栗縣、彰化縣、台南市、屏東縣、花蓮縣，合計獲得32084票，遙遙領先主要對手張亞中24532票，為勝選奠定豐厚的基礎。

    國民黨這次總選舉人數為37萬711人，全國共設422個投開票所。根據開票統計，合計開出187998票，有效票數186018票，總投票率為50.71％。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    祝賀朱立倫當選 民眾黨：扮演好「最大在野黨」、別做無謂杯葛
    2021/09/25 20:15

    祝賀朱立倫當選 民眾黨：扮演好「最大在野黨」、別做無謂杯葛
    朱立倫當選 馬英九：黨有任何需要願意盡全力協助
    2021/09/25 20:12

    朱立倫當選 馬英九：黨有任何需要願意盡全力協助

    平實營區重劃建設優 房價坐4望5
    角逐黨主席落敗！ 張亞中支持者崩潰嗆：恭喜國民黨滅黨成功
    2021/09/25 20:10

    角逐黨主席落敗！ 張亞中支持者崩潰嗆：恭喜國民黨滅黨成功
    朱立倫：讓國民黨強起來 今晚開始民進黨要擔心
    2021/09/25 20:04

    朱立倫：讓國民黨強起來 今晚開始民進黨要擔心
    投入2022縣市長選舉？ 江啟臣：對黨有利都全力協助
    2021/09/25 19:38

    投入2022縣市長選舉？ 江啟臣：對黨有利都全力協助
    確定連任黨主席無望 江啟臣率一級主管總辭
    2021/09/25 18:37

    確定連任黨主席無望 江啟臣率一級主管總辭
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播