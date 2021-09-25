大勝張亞中2萬多票！朱立倫85164票勝出 卻創得票率新低

朱立倫拿下85164票勝出，但得票率45.78％，創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低記錄。。（記者方賓照攝）

2021/09/25 20:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨下一任黨主席確定由回鍋參選的前主席朱立倫當選，以85164票（45.78％）勝出，而緊咬朱立倫捉對廝殺的張亞中，得票數為60632票（32.59％），排名第2位；至於現任主席江啟臣票數為35090票（18.86％），卓伯源則為5133票（2.75％）。成為藍營新共主的朱立倫將於10月30日全代會正式宣誓就職。

競選連任失利的現任國民黨主席江啟臣由於大勢已去，在中央選監委員會宣布選舉結果的1個半小時前就抵達中央黨部，提前承認敗選，宣布率一級黨務主管請辭。

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根據國民黨統計，朱立倫在全國22個縣市以及海外黨員通訊投票部分，除了2400多張的海外部分得票數不甚理想，遠遠輸給張亞中、江啟臣，在江啟臣故鄉的優勢選區、台中市得票率遠落後江的票數近2成，而在台北市、高雄市分別與張亞中只有約2％、3％的得票率差距，其他多數縣市幾乎都遙遙領先對手，但朱立倫得票率也創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低記錄。

反觀爭取連任失利的江啟臣，相較去年補選在18個縣市都至少拿下4成以上選票，這次僅有在故鄉台中市掌握絕對優勢，拿下約4成4的選票，至於其他縣市則可用滑鐵盧形容。

若進一步分析，這次普遍獲得地方派系支持的朱立倫，在選舉人數3萬以上的4個一級票倉台北市、新北市、台中市、高雄市方面，就總共拿下31840票，選舉人數3萬以下1萬以上的6個二級票倉桃園市、苗栗縣、彰化縣、台南市、屏東縣、花蓮縣，合計獲得32084票，遙遙領先主要對手張亞中24532票，為勝選奠定豐厚的基礎。

國民黨這次總選舉人數為37萬711人，全國共設422個投開票所。根據開票統計，合計開出187998票，有效票數186018票，總投票率為50.71％。

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