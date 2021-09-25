飛彈量產時程曝光 萬劍彈2024完成丶增程雄三2023年開始量產

根據國防部對各類飛彈量產的期程規劃，射程可達400公里的增程型雄三飛彈，規劃是在2023年才開始量產，於2026年完成。圖為海軍沱江軍艦發射雄三飛彈畫面。（圖：取自國防部臉書專頁）。

2021/09/25 12:27

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院提出金額上限為2400億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，相關報告已送交立法院，各類飛彈量產時程也公開向立院說明，大部分項目的飛彈量產案都是在2022年開始，但射程估計可達400公里的增程型雄三飛彈則是要到2023年才開始量產，射程達200公里的萬劍彈則是最早完成的一項，2024年即可達成量產目標。

「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，要在111年度至115年度（2022年至2026年）的5年內進行量產，內容涵蓋10項，包括：沱江級艦後續量產（含第一階段丶第二階段等兩項）丶雄二雄三飛彈及機動車組丶雄三飛彈增程型及機動車組丶海巡艦艇加裝雄風飛彈發射系統及通信指管裝備丶天弓三型飛彈丶劍翔無人機丶萬劍飛彈丶雄昇飛彈丶陸射劍二飛彈。

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但根據送交立院的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」及報告說明顯示，各類飛彈丶造艦案的開始及完成時程並不相同，在艦艇部分，海軍沱江級艦後續量產的第一階段是在2022至2026年完成，第二階段為2023至2026年完成，這顯示承建沱江級艦後續量產任務的龍德造船廠，屆時將會出現產線全開的盛況；海巡沱江艦加裝雄風飛彈發射系統及通信指管裝備案，則是2023年至2026年執行。

在岸置反艦飛彈系統部分，第一階段（雄二雄三飛彈及機動車組）是在2022年起至2026年執行，至於岸置反艦飛彈系統的第二階段（雄三飛彈增程型及機動車組）則晚了一年才開始執行，規劃是在2023年才開始量產，於2026年完成。

具有遠距打擊能力的萬劍彈及雄昇飛彈系統，兩者都是在2022年啟動量產，但萬劍彈只要3年即可完成，規劃於2024年量產案執行完畢，雄昇飛彈系統要4年，規劃在2025年完成量產案。劍翔無人機案先前已進入量產，此次轉為特別預算項目後，會在2022年至2025年的4年期間執行後續量產案。

各型防空飛彈量產部分，天弓三型飛彈系統丶陸射劍二飛彈系統，兩者其實都是持續案，在轉為特別預算之後，都在2022年至2026年的5年內執行完畢。

劍翔無人機案先前已進入量產，此次轉為特別預算項目後，會在2022年至2025年的4年期間執行後續量產案。（資料照）

國防部向立院提出「海空戰力提升計畫」的籌獲項目及期程說明。（圖：取自國防部送交立院報告）

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