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    嘉義基地F-16起飛前「起落架」意外收上 空軍：飛機輕損人安

    中國23日派出24架軍機擾台灣西南空域，我空軍也派出戰機起飛應對。不料，嘉義基地1架F-16V戰機在進行飛行前檢查開車作業時，主起落架意外收上；空軍司令部今早表示，該架F-16戰機「輕損、人安」，初步調查結果為工作不慎所致。示意圖。（資料照，記者游太郎攝）

    中國23日派出24架軍機擾台灣西南空域，我空軍也派出戰機起飛應對。不料，嘉義基地1架F-16V戰機在進行飛行前檢查開車作業時，主起落架意外收上；空軍司令部今早表示，該架F-16戰機「輕損、人安」，初步調查結果為工作不慎所致。示意圖。（資料照，記者游太郎攝）

    2021/09/25 09:29

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國23日派出24架軍機擾台灣西南空域，我空軍也派出戰機起飛應對。不料，嘉義基地1架F-16V戰機在進行飛行前檢查開車作業時，主起落架意外收上；空軍司令部今早表示，該架F-16戰機「輕損、人安」，初步調查結果為工作不慎所致。

    據了解，由於當天共機多批次襲擾我國防空識別區，空軍也派出嘉義基地的F-16V戰機起飛監控，其中有1架F-16V戰機在完成地面檢查後，飛行員登機開車檢查，發現起落架燈號異常，飛行員請機工長登機檢查，但由於起落架的安全插銷已拔掉，在開車檢查後，意外造成導致主起落架緩緩收起，因而導致F-16V戰機蒙皮輕損。

    空軍令部進一步指出，事件肇因經專案小組初步調查結果為工作不慎所致，目前已採取多項精進作為，持續加強本職學能及人員訓練，以防範類似案件再生。

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