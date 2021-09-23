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    再多5架次！ 今24共機擾我外圍空域 國防部：18架次為戰機

    國防部今晚公布即時軍事動態指，中共今日下午有五架次軍機擾台（國防部提供，本報合成）

    國防部今晚公布即時軍事動態指，中共今日下午有五架次軍機擾台（國防部提供，本報合成）

    2021/09/23 20:20

    相關新聞請見：

    19架共機擾台14架次為戰鬥機 創近期最多紀錄

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕今（23）日下午傳出中國今天出動19架次軍機繞飛我西南、東南空域；國防部晚間追加發布即時軍事動態指出，中國解放軍今日共有24架次軍機自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區，其中，不僅有5架次軍機一路繞行至我東南空域，且有18架次為戰鬥機，單日24架次軍機也創下今年以來共機擾台架次第三多的紀錄。

    國軍今日下午在官方網站發布「即時軍事動態」資訊揭示，中共今日上午有19架次軍機，進入我西南空域防空識別區，其中12架次為「殲-16」戰鬥機、2架次「殲-11」戰鬥機在我西南空域活動。

    另外，包括2架次「轟-6」轟炸機、2架次「運-8」反潛機、1架次「運-8」遠干機等5架慢速軍機，一路自我西南空域繞行至我東南部外圍空域。

    不過，國防部今晚追加「即時軍事動態」指，中共今日下午有2架次「殲-16」戰鬥機、2架次「殲-11」戰鬥機以及1架次「空警-500」預警機，今日在台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區，一樣遭我空軍追監、驅離。

    根據國防部資料，今日共計有24架次軍機擾我外圍空域，也是繼今年6月15日的28架次，今年4月12日的25架次之後，今年數量排名第三高的紀錄。＃

    國防部今晚公布即時軍事動態指，中共今日下午有五架次軍機擾台（國防部提供）

    國防部今晚公布即時軍事動態指，中共今日下午有五架次軍機擾台（國防部提供）

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