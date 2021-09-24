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    國民黨團要求重報告否則杯葛 蘇貞昌：只有期望政府不要空轉

    蘇貞昌今表示，對於立法院的議程安排都尊重，「我只有期望政府不要空轉，人民納稅錢不要浪費」。（記者劉信德攝）

    蘇貞昌今表示，對於立法院的議程安排都尊重，「我只有期望政府不要空轉，人民納稅錢不要浪費」。（記者劉信德攝）

    2021/09/24 09:49

    〔記者吳書緯／台北報導〕立法院國民黨團17日杯葛行政院長蘇貞昌進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，現又要求報告重寫，否則將杯葛蘇揆今天的施政報告。蘇貞昌今表示，對於立法院的議程安排都尊重，「我只有期望政府不要空轉，人民納稅錢不要浪費」。

    行政院長蘇貞昌今表定赴立法院院會進行施政報告並備質詢，但國民黨團要求行政院以書面寫下對染疫身亡者和家屬寫下道歉，否則將杯葛蘇揆今日的施政報告，因此朝野黨團在今天8點40分進行協商；民進黨團昨表示，若朝野有共識，將會變更議程，先進行專案報告，再進行施政報告。

    蘇貞昌今早仍於9點前赴議場準備，接受媒體聯訪時被問到對於國民黨團要求報告重寫，加入對染疫亡者的道歉，否則將杯葛施政報告的看法。

    蘇揆表示，對於立法院的議程安排，「我們都尊重」，只有期望政府不要空轉，人民納稅錢不要浪費；並未多做其他表示。

    根據行政院送達立法院的「國籍航空機組員隔離『3+11』決策過程專案報告」補充報告，蘇貞昌在書面報告中白紙黑字道歉，報告中表示，「基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」；而對於外界質疑3+11是破口，報告指出，沒有證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有關。

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