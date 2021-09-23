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    10月起5大疫苗一起打 蘇貞昌要求加強宣導

    行政院長蘇貞昌表示，10月五大疫苗齊發，相關問題盼加強宣導。（資料照）

    行政院長蘇貞昌表示，10月五大疫苗齊發，相關問題盼加強宣導。（資料照）

    2021/09/23 12:46

    〔記者李欣芳／台北報導〕隨著更多疫苗陸續到貨，10月起包含COVID-19疫苗與流感疫苗共5大疫苗齊發將同步進行施打，5大疫苗齊發，行政院長蘇貞昌今指示中央疫情指揮中心、衛福部、教育部、各地方政府與各醫療院所，一定要謹慎因應並加強宣導，包含接種場地、人力配置、施打流程及接種前後應注意事項等，而因應這5款疫苗包裝、使用方法、保存條件都有所不同，也請衛福部再強化醫事人員的教育訓練，防止打錯疫苗或施打劑量錯誤的情形。

    蘇貞昌指出，隨著更多疫苗陸續到貨，本週同時有BNT、莫德納、AZ等3種疫苗同步施打，下週起，高端及流感疫苗也會加入，可說自10月開始，就是5大疫苗齊發。儘管國內施打疫苗已有相當經驗、技術也很純熟，但5大疫苗同步大規模開打是前所未有，因此請指揮中心、衛福部、教育部、各地方政府與各醫療院所，一定要做好相關準備，不論是接種場地、人力配置、施打流程及接種前後應注意事項等，均需特別謹慎，加強宣導，周延因應。

    蘇貞昌強調，由於這5款疫苗不論在包裝、使用方法、保存條件都有所不同，請衛福部再強化醫事人員的教育訓練，包含確實核對施打民眾健保卡疫苗資料、民眾所施打疫苗的種類等，以物理的方法防止打錯疫苗或施打劑量錯誤的情形發生。例如在同一場地、同一時段，避免施打兩種以上疫苗；又或者醫事人員在施打疫苗時，須注意BNT疫苗需要食鹽水稀釋才能注射。

    針對校園昨天進行疫苗施打情形，蘇貞昌指出，目前情況都在掌控之中，請衛福部及教育部持續密切注意，同時也請教育部督導各地方政府、各學校事先做好因應準備，確保在發生突發狀況時，能迅速處置。

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