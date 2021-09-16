行政院3+11專案報告曝光 揭完整時間軸和四大決策考量

行政院長蘇貞昌將率行政團隊進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢。（資料照，本報合成）

2021/09/16 19:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院明天即將開議，行政院長蘇貞昌將率行政團隊進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢，書面報告今晚曝光，報告中提及加強版3+11決策的完整時間軸，決策四大考量，因為當時國內疫情平穩、航空公司的外站「零接觸」管理、對機組員機上執勤全程防護的管理機制已有落實、對航空公司管理的監督課責規範也均已成熟，指揮官因而決定調整為「加強版3+11」管理模式，從4月15日起實施。

報告中指出，去年3月下旬一開始是規定機組員「14」天居家檢疫、不得外出，但實施不久，即面臨航空公司人力無法調度運作的困境，為了在疫情期間仍能提供必要且安全的航空客貨運輸， 14天居家檢疫措施實施8天後，於3月底就改為基礎版「3+11」，即返台應進行3天居家檢疫，及11天自主健康管理，「基礎版3+11」是去年原本即存在的機組員管理機制，且此一模式，從去年3月底至12月底，整整實施了9個月。

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報告中提及加強版3+11決策背景和過程，3月26日機師工會召開記者會公布台北醫學大附設院之研究報告，指出機組員從去年3月起已經超過一整年時間，持續陷入「執勤─居檢─執勤」的無限循環，有9成機師無法享有正常生活，近6成機師產生嚴重失眠問題，顯示機組員因長期處於身心健康不佳狀態，恐危及飛航安全。

報告中指出，交通部民航局於3月29日召集兩家國籍航空公司及機師工會，共同研商可行之防疫管控調整機制。3月30日，民航局函報指揮中心，建議機組員管理措施參照帛琉旅遊泡泡模式，調整為0+5+9，免居家檢疫，只要進行5天加強自主健康管理，經PCR檢測陰性，加上9天一般自主健康管理。

報告提及，4月9日指揮中心召開「協助航空公司機組員就醫問題」會議，會中航空公司再次訴求機組員長期處於飛航和檢疫間，已造成其身心與健康之不良影響，恐有造成飛航安全疑慮。

報告指出，4月13日因「5+9」管理模式實施已屆滿一個月，指揮官召集指揮中心相關任務組及專家就數項議題進行討論，其中就「國籍航空機組員防疫管控機制」部分，經檢視1月1日至4月11日，超過9千人次的機組員居家檢疫期滿採檢結果全為陰性，代表不論實施「7+7」或「5+9」的管理模式，機組員於執勤後返台均零確診，其境外染疫風險已有效控制，且當時國內本土零確診已超過60天，3個多月來平均每日境外移入亦僅約2、3例。

針對調整的考量，報告提及，考量國內疫情平穩，航空公司的外站「零接觸」管理、對機組員機上執勤全程防護的管理機制已有落實，此外，對航空公司管理的監督課責規範也均已成熟，指揮官因而決定調整為「加強版3+11」管理模式，實施3天居家檢疫、經PCR陰性，並加上11天自主健康管理，隔日指揮中心記者會中對外宣布，自4月15日起實施。

報告中指出，對於機組員的防疫管理模式，指揮中心從去年一開始的14、基礎版3+11，到今年1月的7+7，3月的5+9，4月的加強版3+11，再到後來6月、7月、9月，都仍持續滾動修正。

報告提及，防疫過程每一個決定、每一個決策，不可能都盡善盡美，但回顧前年底，再疫情剛爆發、甚至全世界都還未能察覺之時，行政團隊即已有先見，並全力投入防疫，在關鍵33天，做出登機檢疫、暫停旅行社出團武漢、禁止醫用口罩出口、健保卡勾稽入出境資料及延後兩週開學等重要決策，終能確保國人一整年的平安。

報告也說明，國際疫情險峻的時候，台灣還能從5月被突破時，每日確診6、700人，迅速應變，妥善決策對應，迄今確診人數已降至個位數，甚至出現零確診，這是多麼不容易，這全是因為戰戰兢兢，夜以繼日，隨時調整應對，最寶貴的是全體國人同胞團結合作，中央地方齊心努力，才能成就台灣第二次防疫奇蹟。

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行政院長蘇貞昌將率行政團隊進行國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢。（資料照）

書面報告今晚曝光，報告中提及加強版3+11決策的完整時間軸，決策四大考量。（記者簡惠茹翻攝）

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