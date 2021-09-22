為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    以棒球隊喻團結抗疫 蘇貞昌：政府攻守兼備、盡心盡力

    行政院長蘇貞昌今天到立法院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告」，蘇貞昌以棒球隊比喻團結抗疫。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長蘇貞昌今天到立法院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告」，蘇貞昌以棒球隊比喻團結抗疫。（記者叢昌瑾攝）

    2021/09/22 10:03

    〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天到立法院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告」，蘇貞昌以棒球隊比喻團結抗疫，他表示，政府必須攻守兼備，從國門到家門，從口罩到疫苗，從紓困到振興，需要嚴守整備、部署的豈止是一件事一個點，必須方方面面都顧慮周妥，做到最好，不能說沒有瑕疵，卻已盡心盡力。

    蘇貞昌表示，一支棒球隊要拿下整季賽事冠軍，必須場上先發9人在不同位置上各司其職，互相補位，場下預備隊員，也要隨時支援，讓整個球隊維持最佳戰力，才能贏得一場又一場的賽局，才能獲得最終勝利。

    蘇貞昌指出，面對這場百年大疫，政府同樣必須攻守兼備，從國門到家門，從口罩到疫苗，從紓困到振興，既要做好防疫也要兼顧人民生活、產業振興與員工生計，需要嚴守整備、部署的豈止是一件事一個點，必須方方面面都顧慮周妥，做到最好，不能說沒有瑕疵，卻已盡心盡力。

    蘇貞昌表示，人們會記得拿下最後勝利、表現最好的隊伍，以及其中的幾個精采好球，但即便是冠軍隊，在過程中仍不免會有漏接了一顆球或一記揮棒落空，防疫也是一樣，後面還有好幾局好多場還要繼續面對，政府這一年9個月沒有一刻鬆懈，防疫團隊戰戰兢兢因應變局，隨時檢討，希望做到滴水不漏，保護國人、守護國家。

    蘇貞昌說，他一直以整個行政團隊、防疫團隊任勞任怨、夜以繼日，守護國人健康的打拼精神為榮，一直以全體國人團結防疫，獲得國際肯定的成績為傲，縱使如此，也一定還有座的不夠、做得不好的地方，也不可能讓全體國人百分百滿意，政府都會虛心檢討，持續精進，希望在這漫長防疫戰鬥中，帶領台灣走出疫情，讓國人正常生活，百工百業暢旺，讓台灣持續成為幸福之地，全世界肯定羨慕的國家。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇貞昌今疫苗專案報告 對每一個生命消逝深感遺憾和歉意
    2021/09/22 09:42

    蘇貞昌今疫苗專案報告 對每一個生命消逝深感遺憾和歉意
    政院︰盼蘇貞昌明立院順利上台 完整向國人說明疫苗整備
    2021/09/21 13:27

    政院︰盼蘇貞昌明立院順利上台 完整向國人說明疫苗整備

    台積電實力撐房市科技人聚焦中科特定區
    國民黨杯葛立院空轉一日 鄭運鵬：要求蘇揆報告3+11很荒謬
    2021/09/18 10:42

    國民黨杯葛立院空轉一日 鄭運鵬：要求蘇揆報告3+11很荒謬
    立院國民黨團杯葛議事整天 民眾黨嗆：這叫「戰鬥藍」？
    2021/09/17 20:37

    立院國民黨團杯葛議事整天 民眾黨嗆：這叫「戰鬥藍」？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播