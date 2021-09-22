以棒球隊喻團結抗疫 蘇貞昌：政府攻守兼備、盡心盡力

行政院長蘇貞昌今天到立法院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告」，蘇貞昌以棒球隊比喻團結抗疫。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/22 10:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天到立法院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告」，蘇貞昌以棒球隊比喻團結抗疫，他表示，政府必須攻守兼備，從國門到家門，從口罩到疫苗，從紓困到振興，需要嚴守整備、部署的豈止是一件事一個點，必須方方面面都顧慮周妥，做到最好，不能說沒有瑕疵，卻已盡心盡力。

蘇貞昌表示，一支棒球隊要拿下整季賽事冠軍，必須場上先發9人在不同位置上各司其職，互相補位，場下預備隊員，也要隨時支援，讓整個球隊維持最佳戰力，才能贏得一場又一場的賽局，才能獲得最終勝利。

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蘇貞昌指出，面對這場百年大疫，政府同樣必須攻守兼備，從國門到家門，從口罩到疫苗，從紓困到振興，既要做好防疫也要兼顧人民生活、產業振興與員工生計，需要嚴守整備、部署的豈止是一件事一個點，必須方方面面都顧慮周妥，做到最好，不能說沒有瑕疵，卻已盡心盡力。

蘇貞昌表示，人們會記得拿下最後勝利、表現最好的隊伍，以及其中的幾個精采好球，但即便是冠軍隊，在過程中仍不免會有漏接了一顆球或一記揮棒落空，防疫也是一樣，後面還有好幾局好多場還要繼續面對，政府這一年9個月沒有一刻鬆懈，防疫團隊戰戰兢兢因應變局，隨時檢討，希望做到滴水不漏，保護國人、守護國家。

蘇貞昌說，他一直以整個行政團隊、防疫團隊任勞任怨、夜以繼日，守護國人健康的打拼精神為榮，一直以全體國人團結防疫，獲得國際肯定的成績為傲，縱使如此，也一定還有座的不夠、做得不好的地方，也不可能讓全體國人百分百滿意，政府都會虛心檢討，持續精進，希望在這漫長防疫戰鬥中，帶領台灣走出疫情，讓國人正常生活，百工百業暢旺，讓台灣持續成為幸福之地，全世界肯定羨慕的國家。

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