為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    我申請加入CPTPP中國氣炸 陸委會回嗆：無權置喙

    我國申請加入CPTPP，中國外交部與國台辦接連表達不滿，陸委會表示，台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。（資料照）

    我國申請加入CPTPP，中國外交部與國台辦接連表達不滿，陸委會表示，台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。（資料照）

    2021/09/23 21:34

    〔記者鍾麗華／台北報導〕我國昨（22）日申請加入CPTPP，中國外交部與國台辦接連表達不滿，國台辦發言人朱鳳蓮今晚說，中國台灣地區參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提。反對民進黨當局以經貿為由拓展所謂「國際空間」、進行謀「獨」活動，希望有關國家妥善處理涉台問題，不為「台獨」行徑提供任何便利和平台。

    對此，陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。我們已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，對外參與任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。

    陸委會指出，中共當局長期以蠻橫手段在國際間操作「一個中國原則」的政治框架，試圖矮化台灣，阻擋台灣參與國際經濟組織或協議，只是凸顯以強凌弱，不顧國際組織既有的規則，不僅傷害台灣人民情感，無助兩岸關係正向發展，也不會得到國際民主自由國家的普遍支持。

    陸委會強調，政府推動加入CPTPP，是要強化與區域國家經貿連結，提升台灣經濟活力和競爭力。我方已於2021年9月22日正式申請加入CPTPP，蔡總統亦表示CPTPP有了台灣，不僅影響力更大，也能夠對高品質的全球自由貿易有更多貢獻。政府將積極推動與其他理念相近國家之經貿合作，提升台灣對外經濟的格局及多元性，並對外說明中共政治訴求不合國際經貿現實，以持續爭取國際支持。

    陸委會呼籲北京當局應正視兩岸現實，妥慎做好加入區域經濟整合必要的法規與制度改革調整，提升公平經貿與互惠合作，更應揚棄敵意對抗思維，停止對台灣無理打壓及不理性的政治動作，才真正有助於亞太區域經濟的共榮發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國堅決反對台灣加入CPTPP 美、中學者：台灣比中國更有資格加入
    2021/09/23 20:55

    中國堅決反對台灣加入CPTPP 美、中學者：台灣比中國更有資格加入
    新聞360》揭CPTPP拒中關鍵 台有望加入要先解決這些事
    2021/09/23 20:30

    新聞360》揭CPTPP拒中關鍵 台有望加入要先解決這些事

    換季過敏癢？富及第點出更多可能性
    台灣、中國都加CPTPP 日澳墨全對中共「面露難色」
    2021/09/23 20:25

    台灣、中國都加CPTPP 日澳墨全對中共「面露難色」
    力挺台灣加入CPTPP 日華懇會長：日食解禁絕非交換條件
    2021/09/23 19:32

    力挺台灣加入CPTPP 日華懇會長：日食解禁絕非交換條件
    轉PO小英推文！安倍晉三力挺台灣加入CPTPP
    2021/09/23 18:47

    轉PO小英推文！安倍晉三力挺台灣加入CPTPP
    台灣申請入CPTPP經濟成長將逾2％ 農業與汽車零組件受較大衝擊
    2021/09/23 13:49

    台灣申請入CPTPP經濟成長將逾2％ 農業與汽車零組件受較大衝擊
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播