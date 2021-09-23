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    朱立倫頻與韓團隊成員合體 江啟臣：我的團隊也有韓團隊朋友

    國民黨主席候選人江啟臣今日上午受訪表示，韓團隊的成員與朋友有很多，他自己的團隊裡面也有，大家都是好朋友，而且韓國瑜一向為人非常NICE、溫暖，選舉大家一定都會爭取所有人支持，他也不會放棄。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席候選人江啟臣今日上午受訪表示，韓團隊的成員與朋友有很多，他自己的團隊裡面也有，大家都是好朋友，而且韓國瑜一向為人非常NICE、溫暖，選舉大家一定都會爭取所有人支持，他也不會放棄。（記者塗建榮攝）

    2021/09/23 09:36

    〔記者施曉光／台北報導〕針對競爭對手朱立倫近日頻與前高雄市長韓國瑜團隊成員同台受訪，搶攻韓粉票源，國民黨主席候選人江啟臣今日上午受訪表示，韓團隊的成員與朋友有很多，他自己的團隊裡面也有，大家都是好朋友，而且韓國瑜一向為人非常NICE、溫暖，選舉大家一定都會爭取所有人支持，他也不會放棄，而且不光是韓國瑜的團隊，所以黨員都是他應爭取的對象。

    今日有報紙廣告凸顯江啟臣主政時期的國民黨民調支持度，與朱立倫主政時期的差距，江啟臣則說，就讓事實說話，黨員除了檢視他的成績，也檢視其他每一位候選人過去的一言一行，或過去擔任黨公職的績效如何，選舉過程就是公開透明的坦承並報告自己過去做了什麼，自己與其他人的比較，不需要在言語上面做攻擊。

    有關外傳朱立倫與另一位黨主席候選人張亞中的支持度差距不到2%，江啟臣說，選情各方說法都有，也有人估他會贏得選舉，他也對自己的選情很有信心，一切就由黨員決定，重點是選後國民黨要能贏，團結面對民進黨及其他競爭者，國民黨沒有再分裂的本錢，不能走回頭路，相信黨員最後會冷靜選出一個能帶領並團結國民黨的人，而他就是最好的選擇。

    朱立倫今天上午將到立法院拜會國民黨立委，對於媒體詢問，屆時是否會與朱立倫打招呼？江啟臣則笑說，「這個我不清楚」，強調他回去立法院是為了委員會的召委選舉，然後還有其他行程。

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