江啟臣台東拉票 饒慶鈴挺朱立倫︰黨需要了解基層願犧牲奉獻的人

江啟臣抵台東宣講「反萊豬、拚公投、護食安」公投主張，不忘拉選票。（記者陳賢義攝）

2021/09/20 17:38

〔記者陳賢義／台東報導〕國民黨主席江啟臣拚連任，今日下午飛抵台東，除宣講黨內「反萊豬、拚公投、護食安」的公投主張，也懇請黨員力挺，台東縣長饒慶鈴未列席，透過臉書公開支持朱立倫，強調4位候選中，朱是唯一親自拜訪蘭嶼、綠島，並且帶著資源協助離島居民的候選人，對此江啟臣表示，他會用行動來爭取支持。

饒慶鈴表示，朱立倫在這2、3年沒有任何公職的期間，依然持續關注台東、不時來做公益，具備黨主席的高度。而她做過2屆中常委、1年黨副祕書長，深刻體會黨主席這個位子需要一位能調和鼎鼐、了解地方基層、傾聽並包容不同的聲音，經歷不同職務並且願意為黨犧牲奉獻的人。

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饒慶鈴表示，沒有2022，哪來2024。大家只關注到朱要不要選2024，卻忘記在此之前更重要2022的提名，才是新任黨主席立刻面臨的壓力。身為黨主席，如何擴大國民黨在地方基層選舉的影響力，才有資格代表台灣民眾，站上兩岸和平談判桌。

江啟臣宣講公投不忘拉選票，強調只要連任黨主席，一定委派領袖級人物參與對岸即將召開的2個小論壇，希望屆時能一併處理包括釋迦、鳳梨及蓮霧等農產困境。

江啟臣表示，兩岸交流特別是在貿易上的問題，在過去國民黨執政時，與對岸就簽有合作協議，處理簡易、簡便上的合作協議，因此遇逢上述問題，可透過雙方不論是民間或官方共同商討，但最怕的是因為政治問題，若是政治問題就不應該由農民來承擔，希望藉由溝通與對話，不要讓農民承擔損失，連任黨主席立即處理。

江啟臣抵台東與基層國民黨員宣講黨內公投主張。（記者陳賢義攝）

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