黨魁大戰倒數3天 朱張江激烈廝殺

國民黨主席選舉本週六投票，各方陣營激烈交火。黨主席候選人朱立倫昨透露與前高雄市長韓國瑜通過電話，張亞中則批朱沒讀懂他的兩岸論述，江啟臣強調選他才能團結國民黨。 （記者廖振輝、王藝菘攝）

2021/09/23 05:30

〔記者林良昇、陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉本週六投票，各方陣營廝殺激烈。黨主席候選人朱立倫昨合體前高雄市副市長陳雄文，更透露與前高雄市長韓國瑜通過電話，暗示獲韓的支持；張亞中則批朱沒有讀懂他的兩岸論述，只會斷章取義；江啟臣則強調，張、朱兩人打得很凶，黨員已擔心選後能否團結，選他才能團結黨，也不用擔心台北市長柯文哲的問題。

朱找韓國瑜團隊合體

朱立倫昨找陳雄文與他一起上前高雄市新聞局長王淺秋的廣播節目合體，更主動提及與正在美國的韓國瑜通過電話，韓關心他的選情，給他加油打氣，且很多前高雄市政府韓團隊成員都在幫他的忙。

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朱立倫今天還預計到立法院與國民黨立委合體，「直搗江啟臣地盤」。親朱人士說，朱將前往立法院拜票，和幾個「好朋友」聚聚、爭取支持。

對於張亞中支持者批評朱立倫攻擊張的兩岸論述，朱則解釋，「一國兩治」、「兩岸統合」、「一中三憲」，是張廿年來的主張，「怎麼變成對他（張亞中）的攻擊了」？

張嗆朱「沒讀懂我的東西」

關於張亞中接受媒體專訪時提及，各縣市可以自辦獨立公投，朱立倫受訪時說，這是分裂國土，完全違法。張亞中則對朱的說法冷笑以對，嗆朱「真的沒有讀懂我的東西」，他的說法是對台獨的嘲諷。

張亞中說，他是舉例未來兩岸和平協議簽訂後，台灣內部一定很多人不願意，若有人不願意就容許有選擇的機會，但必須了解，獨立到最後就是台灣的分裂，請朱好好看他文章背後的來龍去脈，不要斷章取義。

對於朱批評其理念沒經過選戰的考驗，張亞中酸說，的確有幾位候選人都很有經驗，但在二○一六年輸三百萬票、二○二○年輸了二五○萬票，他們的經驗、理念，能夠帶給國民黨什麼未來？

張亞中昨也接受中廣董事長趙少康專訪，雙方在簽「和平備忘錄」議題上唇槍舌劍。趙少康質疑，張亞中就算當選主席也無法跟中共簽「和平備忘錄」，在激烈爭論後，張承諾，如果當選主席，在二○二三年四月以前談不回來黨員能接受的「和平備忘錄」，就會請辭。趙聞言，嗆張這樣當主席，太不負責任。

江：我當選 不用擔心柯Ｐ

眼見張、朱兩人激烈交火，江啟臣乾脆建議，張、朱先簽一個「和平協議」。江指出，黨員已擔心選後能否團結，他就沒這個問題，可以穩住黨，也能團結內部競爭。黨員希望選出能團結大家的人，這個人就是他。

針對民進黨基隆市長林右昌認為，未來的國民黨主席會是台北市長柯文哲，江啟臣受訪表示，選他就不會發生這種狀況，如果他當選，黨內不用擔心柯文哲與民眾黨的問題。

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