走自己的路 民眾黨︰立院召委全投自己

民眾黨團今早宣布，黨團立委將會在所屬委員會全部投自己一票；意即不與其他黨團合作。民眾黨團總召邱臣遠表示，希望國會還是要有制衡監督的力量。（資料照）

2021/09/23 09:29

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院第10屆第4會期8個常設委員會今天進行召委選舉，若無意外，民進黨團至少將拿下8席，國民黨團則是穩拿4席，而在兩大黨相爭下，民眾黨團成為關鍵的少數。不過，民眾黨團今早宣布，黨團立委將會在所屬委員會全部投自己一票；意即不與其他黨團合作。民眾黨團總召邱臣遠表示，希望國會還是要有制衡監督的力量。

立法院設有8個常設委員會，各設置2席召委，每一會期由同委員會成員互選產生。根據委員會名單，具有人數優勢的民進黨團，已確定8個委員會至少都能拿下1席召委，國民黨團則已保住4席召委，而在衛環、教文、經濟、交通必須爭取民眾黨團支持，否則民進黨團將有機會透過抽籤，再取得4席召委。

請繼續往下閱讀...

立法院第10屆第3會期，民進黨團即是與民眾黨團合作，民進黨團將4票投給在該委員會中爭取召委席次的邱臣遠，保送邱以5票當選召委，民眾黨團則在經濟、教文、衛環3委員會中均票投民進黨，形成「3抽2」局面。

然而，民眾黨團在這會期召委，並未與他黨合作，選擇全部投自己一票；邱臣遠說，黨團認為「國會還是要監督」，而且預算會期有非常多的這個民生所關注的議題，包含年底的公投，不管是萊豬、藻礁，以及相關核能的的能源政策，還有大家最關心的疫苗或是紓困，因此黨團決議，立委都會在各委員會投給自己。

邱臣遠補充，昨天經過評估各黨在各委員會提出召委的候選名單，經過綜合考量，最後還是決定投給自己，因為希望過國會還是要這個制衡監督的力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法