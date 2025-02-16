恐遭美國邊緣化 馬克宏號召歐洲、北約聯合應對烏俄和談

法國總統馬克宏召集歐洲、北約共商烏俄和平進程策略。（路透）

2025/02/16 22:40

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普表示願盡快與俄羅斯總統普廷會晤促成烏俄和平，以及國務卿魯比歐、國家安全顧問瓦爾茲和中東特使魏科夫將赴沙烏地阿拉伯與俄代表團啟動談判，顯然將歐洲排除在和平進程之外。為此，北大西洋公約組織（NATO）與歐洲主要國家政府著手籌備聯合陣線，欲在攸關歐洲和平的烏俄談判中佔有一席之地，避免遭邊緣化。

法國總統馬克宏召集歐盟國、英國和北約領導人於17日在巴黎會商，聚焦美國把歐洲排除在烏俄和平進程之外的應對方式，歐洲對烏國未來的北約會籍應採取的立場，以及北約或部分歐洲武力如何向烏國提供安全保證。

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「衛報」指出，馬克宏急切統合歐洲領袖試圖聯合應對，顯示出歐洲對於美國欲掌控美俄協商並排除歐洲的焦慮。

北約秘書長呂特向媒體表示，若想參與以美國為首的談判，歐洲必須拿出好的提案來為烏克蘭取得和平，「歐洲人若想取得話語權，那就讓自己不容忽視」。

英國首相施凱爾認為，歐洲必須在北約中扮演更重要的角色，並與美國合作確保烏克蘭的前途，「英國將致力確保維繫美國與歐洲的團結。我們不允許任何同盟間的分歧，使得我們無暇顧及外部敵人」。

烏克蘭總統澤倫斯基認為，歐洲不能再只是依靠美國，「即便事關歐洲所面臨的威脅，我們不能排除美國向歐洲說不的可能性」。呼籲「我確實認為必須建立歐洲武裝力量的時機已到」。

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