AIT網頁列羅森伯格為「前主席」 美國務院未回應

美國在台協會網頁顯示，羅森伯格已被列為「前AIT主席」，任期為2023年至2025年。（美聯社資料照）

2025/02/06 08:37

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）網頁顯示，拜登任內獲任命的羅森伯格（Laura Rosenberger）已被列為「前AIT主席」，任期是2023年至2025年。

美國國務院及AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）尚未回應《中央社》詢問。美方官員曾表示，不會回應任何人事異動消息。

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羅森伯格過去在美國國務院及國安會擔任多項職務，前後超過10年。2023年3月獲任命為AIT主席後，羅森伯格至少6度訪台，密集度引發關注。最近一次是在2024年5月出席總統賴清德的就職典禮。

羅森伯格最後一次以AIT主席身分發表推文是在2024年12月，如今AIT主席的官方X帳號已經移除羅森伯格的頭像及名稱。

目前我國政府尚未對羅森伯格離任發表官方回應。

台灣與美國沒有正式邦交，AIT是美方依據《台灣關係法》設置的外交代表機構，由美國國務院提供經費，AIT台北辦事處相當於實質的美國大使館；我方對口單位為「台灣美國事務委員會」（原名「北美事務協調委員會」），另銜「駐美國台北經濟文化代表處」。

歷屆AIT主席的任期有長有短，例如羅森伯格接棒的莫健（James Moriarty）任期為6年多，薄瑞光（Raymond Burghardt）長達近11年，夏馨（Therese Shaheen）的任期約2年。

AIT網頁顯示，羅森伯格已被列為前主席。（圖擷自AIT網站）

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