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    遠東新世紀新竹縣新埔工廠凌晨大火！1死1命危14輕重傷

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    2025/02/06 07:14

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣遠東新世紀棉6場北廠房今天（6日）凌晨發生疑似鍋爐爆炸後的大火，造成16人死傷的慘劇，其中35歲蔡姓男子和43歲張姓男子2人當場失去生命跡象（均為本國籍），蔡男臟器外露明顯死亡未送醫，張男送醫搶救中。

    新竹縣消防局出動消防車救災救火以及救護，也出動毒災應變隊，環保局也到場監控空品。

    新竹縣消防局表示，今天凌晨2點53分獲報，新埔鎮遠東新世紀（棉六場北廠）工廠發生火警，現場有火舌竄出，消防局派遣第三大隊、第一大隊、新埔、芎林、竹北、高鐵、工業、光明、二重、關西、山崎、湖口、豐田、北埔、寶山、橫山及竹東車組共計35車73人前往搶救，一併通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局。

    到5點15分為止現場火勢才獲得控制，總共造成16人死傷，除前述蔡姓、張姓2男當場失去生命跡象，另有5人重傷，4人中傷，以及5人輕傷。詳細失火原因疑似鍋爐爆炸，確實原因還在調查當中。

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

    遠東新埔廠凌晨大火。（新竹縣府消防局提供）

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