暗黑界「夏芊芊」讓老司機暴動 最後一單栽在「雙飛客」

高雄暗黑界「夏芊芊」吸引老司機爭相嚐鮮，警方假扮「雙飛客」將她逮捕送辦。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/02/06 10:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在暗黑界暱稱「夏芊芊」的劉姓女子外形、身材、臉蛋都是上上之選，老司機口耳相傳爭相嚐鮮，劉女從中午開始接客，收費1萬至2萬元不等，當她6小時內服務完5名男客後，正準備和小姐妹「月亮」一起服務「雙飛客」時，沒料到竟是警察找上門，兩女當場被逮，接送她們的文姓馬伕也被法官依妨害風化罪判刑7月，得易科罰金。

判決指出，去年6月18日，劉姓女子中午起床梳洗，開始展開一天的工作，她坐上文姓男子的車，先到自由路上某摩鐵與男客進行性交易，收費1萬1千元，2小時後，又到高市某旅館服務男客，收費1萬2200元，1個多小時後，文男載她去高雄某知名連鎖摩鐵與男客進行性交易，收費1萬6200元，緊接著馬不停蹄，傍晚6點又去鼓山區某摩鐵服務，再賺2萬元，1個小時後，又出現在中華路上某知名摩鐵，和男客「大戰三百回合」後，又收到1萬1千元勞務所得。

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6小時內已服務完5名男客的劉女，打算再賺一單就休息，她搭上文男的車，去另家摩鐵接了暱稱「月亮」的張姓女子，兩女準備一起服務「雙飛客」時，沒想到才剛踏入摩鐵，「雙飛客」立即出示警察證件和搜索票，當場逮捕劉、張兩女和文姓馬伕。

警方初算，劉女單日營收高達7萬元，而張女雖然差一點，被逮當天只接到2名客人，但也賺進2萬多元，3人被警方依法送辦，高雄地方法院審理時文姓馬伕坦承犯行，並說自己是受暱稱「聖羅蘭」的人士指示，法官依圖利媒介性交罪判他徒刑7月，得易科罰金，可上訴；劉、張兩女則被警方依違反社維法開罰。

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