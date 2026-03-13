繼位即失能？伊朗新領袖傳「截肢昏迷」 伊斯蘭革命衛隊接手開戰

一名女子手持伊朗新任最高領穆吉塔巴．哈米尼肖像，與已故伊朗最高領袖伊朗最高領袖哈米尼的肖像並列。（路透）

伊朗局勢陷入前所未有的詭譎僵局。據外媒引述德黑蘭內部消息指出，甫繼位的新任最高領袖、現年56歲的穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）驚傳在先前的空襲中受重傷，目前正處於昏迷狀態。儘管這位「影武者領袖」生死未卜，但伊朗軍方已啟動「自動作戰」機制，由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）接手主導，持續對全球能源市場與中東局勢發動威脅。

繼位即失能？哈米尼之子傳截肢昏迷

綜合英國《太陽報》（The Sun）等外媒報導，消息人士透露，在前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於2月28日喪生的攻擊行動中，其子穆吉塔巴．哈米尼也未能倖免。消息來源在訊息中指出，「他的一條或兩條腿已被截肢，肝臟或胃部亦發生破裂，據悉目前處於昏迷狀態。」

請繼續往下閱讀...

穆吉塔巴．哈米尼目前正在德黑蘭西納大學醫院（Sina University Hospital）加護病房接受嚴密監控治療，該院部分區域已被封鎖，周圍部署了嚴密維安。

為掩蓋領導中心失能的真相，伊朗國營電視台日前甚至由主播代讀一份據稱是穆吉塔巴．哈米尼掌權後首度發表的聲明，伊朗將毫不猶豫為遇害的「伊朗人民復仇」，誓言持續攻擊杜拜並封鎖關鍵的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

不過，另有消息來源稱，穆吉塔巴．哈米尼對當前戰事、包括妻子與兒子在內的家族成員死亡，甚至自身當選最高領袖等事件皆毫不知情。伊朗內部人士透露，這正是其邪惡父親的宏大計劃，即由「幽靈」領導的部隊已準備好發射無人機、飛彈繼續作戰。

軍方「影武者」治國 局勢走向自動導航

分析家指出，即便穆吉塔巴．哈米尼處於昏迷，伊朗的戰爭機器並未停下。這歸因於老哈米尼生前布下的「權力分散」計畫，為避免領導層遭「斬首」後政權瓦解，此前他已設立31個伊斯蘭革命衛隊地區指揮部。如今遍佈全國的指揮官們奉命無限期作戰，因沒有領導者能下令停火。

醫療團隊層級升格 證實傷勢不輕

據悉，負責救治穆吉塔巴．哈米尼的是扎法甘迪（Mohammad Reza Zafarghandi），他身兼伊朗衛生、治療與醫學教育部長，同時也是該國頂尖創傷外科醫師之一。雖然伊朗境內目前因網路封鎖難以確認細節，但伊朗國營電視台如今改稱穆吉塔巴．哈米尼為「齋戒月傷殘將士」（Jaanbaz of Ramadan），側面證實這位新領袖確實身負重傷。

以色列政府消息人士12日直指，「穆吉塔巴．哈米尼受傷的事實絕對無可辯駁，但他的健康狀況實際上對戰爭走向影響甚微，因為他不過是伊斯蘭革命衛隊安插的傀儡。當前實權掌握在伊斯蘭革命衛隊手中，他們才是伊朗的真正掌舵者」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法