卓榮泰秀赴日4單據 包機208萬全程總計約214萬

行政院長卓榮泰13日舉行記者會，公布赴日包機等費用收據。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰7日親飛東京為世界棒球經典賽台灣隊應援，全程自費，卻遭在野黨質疑是否花公帑包機，卓榮泰今（13）日特地秀出4份單據，包括門票、遊覽車資、包機費用與日圓換匯水單，其中包機208 萬元，整趟旅程花近214萬元。

行政院長卓榮泰10日在立法院總質詢答覆國民黨立委王鴻薇時，拿出牛皮紙袋，批王未經查證便指控其「貪瀆百萬」是血口噴人。卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下對外說明。

卓榮泰表示，這就是私人行程，用公費的話這事情大概無法解釋，「這是一個私人行程，看球以外的事情我無所評論，也不需要交代」。而原本下午有質詢，他會公開，但不知為何突然取消，讓他失去說明機會，他認為不該讓事件繼續延燒，會波及無辜，所以他要把單據全部拿出來。

卓榮泰說，單據有4份，分別是門票、當日遊覽車車資、包機費用，還有一份是日幣換匯的水單。其中遊覽車車資日幣20萬元，7日在車上直接付給司機，這個單據是事後補寄的。另還有5日他託秘書換匯的水單證明，台幣是4萬5122元，換了約 22 萬日幣。

卓榮泰指出，第3份是比賽門票，一共是台幣1萬8500元，由他在行政院郵局匯款給中華職棒大聯盟。第4份是包機專案費用，7日CI 188上午6點松山飛羽田、CI1889晚間羽田飛松山，這本來是商業機密，但跟華航確認沒問題後才公佈，包機費用為208萬元，合約是在6日簽，208萬同樣也是他匯給華航的。卓揆也拿出他的郵局存簿證實。

卓榮泰說，國民黨立委徐巧芯、林沛祥若認為可以報公帳，明天請秘書長張惇涵去幫他報帳，「這錢我就可以拿回來」。「自費這個私人行程，就是歡喜甘願」，不是說這是多偉大的事情，但能在這情況下順利走出去，也給球場上的球迷們一個鼓舞作用、也給選手加油，「走出去的這個意義遠超過金錢衡量」。

卓榮泰今天特地秀出4份單據，包括門票、遊覽車資、包機費用與水單。（記者方賓照攝）

行政院長卓榮泰7日親飛東京為世界棒球經典賽台灣隊應援，全程自費，卻遭在野黨質疑是否花公帑包機，卓榮泰今天特地秀出4份單據，包括門票、遊覽車資、包機費用與水單，其中包機208萬元。（記者方賓照攝）

