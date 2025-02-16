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    黨主席立威？黃國昌點名幹部 抽考「樹林區幾個里」

    民眾黨新任主席黃國昌點名樹林區區主任，直接詢問：「樹林區有幾個里？」。（圖擷取自Threads）

    民眾黨新任主席黃國昌點名樹林區區主任，直接詢問：「樹林區有幾個里？」。（圖擷取自Threads）

    2025/02/16 23:53

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨新任主席黃國昌今（16）日在新北勞工活動中心舉行新北幹部首場座談會，佈署2026年選戰戰略。期間，黃國昌對在場的黨務幹部進行隨機抽考，點名樹林區區主任詢問，「樹林區有幾個里？」，似乎想藉此「立威」展現新領導風範。此舉引發網友熱議，留言諷刺「那你知道汐止幾個里嗎？」。

    一名網友在Threads上分享一段影片，可見座談會現場，黃國昌點名樹林區區主任，直接詢問：「樹林區有幾個里？」對方尷尬回答：「呃…我忘記了」。黃國昌則說，「好，沒有關係，我相信今天結束以後，你一定會非常清楚，42個里。」

    對此，原PO在貼文中表示，「新官上任開始豎立威嚴囉，以後黨工請做好功課，上課都要抽考問問題，話說區主任連幾個里都不知道，這個黨還有救嗎？」

    貼文曝光後，網友紛紛留言諷刺，「好好笑那他知道汐止有幾個里嗎？」、「台下的人為什麼自願接受黃國昌這種對待？」、「如果是我，我是不是可以反問，請問黨主席，我們目前黨員有幾位？」、「以後會不會考台北捷運，從北背到南」、「自己先準備好題材，再來問別人，然後一副屌樣，笑死人了」、「樹林區的主任？我快被笑死，你自己連對方是什麼名字都叫不出來了」。

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