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    遠化大火2死19傷！熱媒油管線外洩爆炸 值班主管蔡柏瑋噴飛身亡

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    2025/02/06 09:31

    〔記者黃美珠／新竹報導〕遠東新世紀化纖總廠北廠的棉6場今天凌晨的氣爆火災，包含過度換氣症者在內，已經造成2死21人輕重傷，業者初步自行調查發現疑似製程保溫用的熱媒油管線洩漏氣體，導致氣爆引發火災，其中35歲值班主管蔡柏瑋，因接獲內部火警發報系統轉知前往查看，瞬間被氣爆的威力噴飛，當場臟器外露喪命，當場慘死，連送醫的機會都沒有，讓遠化同仁們最是不捨。

    廠方表示，蔡柏瑋在遠化已經服務近9年，最近才剛升工程師。至於現場也失去生命跡象，經送醫後不治的43歲工程師張駿瑀才在該廠服務約4年多，2人都表現非常優秀。董事長徐旭東已經交代要從優撫恤，並派員到各後送醫院協助傷者就醫。

    遠化表示，他們廠區都有火警監測和自動發報系統，今天凌晨警衛室接獲棉6廠有火警發生，立刻打電話通知棉6廠工作人員，接電話的正是現場的工程師兼班主管蔡柏瑋，沒想到蔡柏瑋和隨行的張駿瑀才要開門查看就遭遇氣爆而遇害。

    遠化坦承，事發原因是熱媒油的管線外漏高溫氣體，研判應是密閉廠區內氣體濃度過高導致爆炸，但確實原因他們靜待官方調查確認。

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    遠化新埔總廠火災已經釀成2死19傷，迄今還在搶救中。（記者黃美珠攝）

    事發現場氣爆點和死傷者被發現處。（新竹縣政府消防局提供）

    事發現場氣爆點和死傷者被發現處。（新竹縣政府消防局提供）

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