菲律賓5月期中選舉 小馬可仕喊話選民別投給「親中走狗」

菲律賓將於今年5月12日舉行期中選舉，小馬可仕近日將中國議題作為選戰核心。（路透）

2025/02/16 23:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓將於今年5月12日舉行期中選舉，改選317席眾議員、數千個地方公職及參議院一半席位（24席中的12席）。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr）近日將中國議題作為選戰核心，不僅痛批前朝杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府親中，更呼籲選民千萬別選想要讓菲國成為中國一省的「走狗」！

原本與前總統杜特蒂關係友好的小馬可仕，起初外界認為他當上總統後會延續杜特蒂政府的親中疏美路線，但他上任後他恢復親美遠中政策，與杜特蒂的人馬疏離，甚至成為政敵。加上近年中菲兩國在南海的衝突事件頻傳，小馬可仕政府與美關係越來越緊密，國際公開發言場合對中國的批評力道加劇，中菲關係越來越惡化。

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綜合外媒報導，菲國5月將舉行期中選舉，最重要的就是參議院改選12席立委，小馬可仕近日也開始為其政黨「菲律賓聯邦黨」推出的12名參議員候選人助選，並將中國議題設定為選戰主軸，強調中國在南海的威脅。上週小馬可仕到地方上發表助選談話，雖然沒有指名道姓，但他仍嚴厲批評前朝發動造成大量死傷的毒品戰爭、在武肺疫情涉嫌欺詐國民（應指總統衛隊偷打從中國走私的國藥疫苗一系列爭議）。

此外，小馬可仕也痛批前朝刻意疏選長期盟友美國的外交路線，狠酸「我們曾經的領導人希望菲律賓成為中國一個省」，選民在接下來的選舉，就是要選擇是否要回到那個繼續看中國臉色的時代，「我希望我們不會回到過去，當時我們的領導人還喜孜孜地說菲律賓是外國人的賭博中心」。小馬可仕指的就是目前已被查禁的菲國離岸賭博場所，這些場所通常由中國人經營，淪為詐騙中心。

小馬可仕強調，菲律賓聯邦黨推出的候選人，沒有一個是中國的「走狗」，當菲國的海岸警衛隊遭遇中國船艦水砲攻擊時，這些候選人不會歡呼雀躍，他希望選民不要將手中的選票投給樂意讓菲國成為中國一省的候選人（杜特蒂所屬政黨菲律賓民主黨推派）。

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