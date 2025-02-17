02/17 各報重點新聞一覽

美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字。（圖，取自美國務院官網）

2025/02/17 06:47

自由時報

美國務院官網刪除「不支持台獨」

美國總統川普一月下旬就任，美國國務院十三日更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決；並強調美國支持台灣在適當情況下成為國際組織正式會員。

詳見美國務院官網刪除「不支持台獨」。

今年首度 加國巡防艦渥太華號 通過台海

加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）昨日由南向北通過台灣海峽。此次是加拿大軍艦今年首度穿越台灣海峽，也是加拿大自二○二二年十一月發布印太戰略以來，第六度派遣軍艦航經台海。

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性騷女課長 宜縣原民所長 犯強制罪判刑6月

宜蘭縣原住民事務所所長林志雷涉嫌對同縣某鄉公所一名女課長性騷擾，宜蘭縣政府判定性騷成立，處申誡兩次。女課長指控林志雷兩度熊抱時碰觸到她的胸部，另控告強制猥褻，一審法官僅認定林男犯強制罪，處有期徒刑六月，可易科十八萬元罰金。

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聯合報

官網刪除「不支持台獨」文字 美國務院：對台態度未變

美國國務院十三日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「不支持台獨」等文字，新增「兩岸分歧應由和平方式解決，不受到脅迫，且由兩岸人民都能接受的方法。」

詳見官網刪除「不支持台獨」文字 美國務院：對台態度未變。

詐騙國安危機 全國遭詐500億

去年底台北市一對母女遭假投資詐騙一二○○萬元後輕生，家屬感嘆台灣詐騙太嚴重。據統計，去年全國受理詐欺案逾十二萬件，國人被騙走五百多億元，詐騙集團「謀財害命」且被害人數及財損屢創新高，已成新國安危機。

詳見詐騙國安危機 全國遭詐500億。

中國時報

美國務院官網 刪不支持台獨

美國國務院13日更新官網中有關美台關係的介紹，刪除「不支持台灣獨立」，並增加期待兩岸分歧能透過「自由而非脅迫、讓海峽兩岸人民都能接受的方式」解決。此外，國務院同日更新官網美中關係簡介網頁，用詞更為強硬，還三度提及「中共」一詞。

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美俄談判結束烏戰 歐盟沒角色

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）與其他消息人士15日透露，美俄雙方即將在沙烏地阿拉伯舉行會談，討論結束俄烏戰爭的可能性。然而，烏克蘭說並未受邀參與，歐洲國家也被排除，歐洲對美國的單方面行動感到不滿與焦慮。

詳見美俄談判結束烏戰 歐盟沒角色。

加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）昨日由南向北通過台灣海峽。外交部表示，這是加拿大軍艦今年首度穿越台海，也是2022年以來第6度航經台海。（圖：取自FB/HMCSOttawa）

宜縣原民所長林志雷涉嫌對某公所女課長性騷 ，女課長憤而提告，一審認定犯強制罪判刑六月。（圖：取自宜縣原民所官網）

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