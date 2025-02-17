美國務院官網刪除「不支持台獨」

美國國務院13日更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字。（圖，取自美國務院官網）

2025/02/17 05:30

新增盼兩岸分歧以不脅迫解決

〔記者黃靖媗／綜合報導〕美國總統川普一月下旬就任，美國國務院十三日更新官網的美台關係現況，刪除「不支持台獨」等文字，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決；並強調美國支持台灣在適當情況下成為國際組織正式會員。

美國國務院官網定期更新華府與各國家及地區關係現況，二○二二年五月曾移除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等文字，約一個月後，國務院又加入「不支持台獨」段落。

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13日更新版本 指台灣已是美國重要夥伴

最新版本於本月十三日更新，指美台透過美國在台協會（AIT）持續拓展合作，台灣已是美國在貿易與投資、半導體及其他關鍵供應鏈、投資審查、科技、健康、教育及推動民主價值等領域的重要夥伴；美國對台政策數十年來保持一致，橫跨歷屆政府，美國長期以來遵守以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策。

兩岸關係方面，前任總統拜登時期的描述為「我們不支持台獨；我們期待兩岸分歧能以和平方式解決」；十三日新版本修訂為，「我們期待兩岸分歧以和平、非脅迫、兩岸人民皆可接受的方式解決」，並移除「不支持台獨」文字。

台灣國際參與方面，舊版表述美國將持續支持台灣加入不要求國家地位的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法加入的組織；新版則表述美國持續支持台灣有意義地參與國際組織，包括在適當情況下成為正式會員。語氣、用詞與強度皆有所不同。

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