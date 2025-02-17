今年首度 加國巡防艦渥太華號 通過台海

加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）昨日由南向北通過台灣海峽。外交部表示，這是加拿大軍艦今年首度穿越台海，也是2022年以來第6度航經台海。（圖：取自FB/HMCSOttawa）

2025/02/17 05:30

我外交部歡迎：具體行動捍衛台海

〔記者黃靖媗／台北報導〕加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「渥太華號」（HMCS Ottawa）昨日由南向北通過台灣海峽。此次是加拿大軍艦今年首度穿越台灣海峽，也是加拿大自二○二二年十一月發布印太戰略以來，第六度派遣軍艦航經台海。

加艦由南向北航行 我軍全程掌握

對於渥太華號航經台海，國防部表示，渥太華號通過台灣海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，適切應處。

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外交部指出，此次是加拿大軍艦今年首度穿越台灣海峽，也是加拿大自二○二二年十一月發布印太戰略以來，第六度派遣軍艦航經台海，持續展現加拿大以具體行動維護台海和平穩定的堅定決心。

外交部對加拿大再次以具體行動捍衛台海的自由、和平及開放，並展現台灣海峽為國際水域的堅定立場，表示歡迎與肯定。

外交部表示，面對中國的各項侵擾，我國政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張，並深化與理念相近國家的交流及合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

「渥太華號」由南向北航經台灣海峽之際，國防部昨日上午也陸續偵獲中共殲-10等廿四架次各型主、輔戰機及無人機出海活動，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

共機出海24架次 18架次逾越中線

國防部昨天中午說明，自上午十時五十分起，國軍陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計廿四架次出海活動，其中十八架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域；國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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