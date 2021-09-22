中國禁台灣蓮霧釋迦 蘇貞昌：越用政治妨礙台灣越自立自強

行政院長蘇貞昌（右）今天在立法院答詢時強調，中國禁止輸入台灣蓮霧和釋迦，越用政治妨礙正常國際貿易，台灣越自立自強，台灣水果外銷擴展到世界各地市場，價格更好，農民也沒有受害。左為農委會主委陳吉仲。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/22 17:23

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天（22日）被民進黨立委黃國書質詢關於中國禁止輸入台灣蓮霧和釋迦的替代市場規劃，他答詢時表示，中國越用政治來妨礙正常國際貿易，台灣越自立自強，台灣水果外銷反而大大擴展到全世界各地市場，價格更好，農民也沒有受害。

黃國書今天質詢時表示，中國在本月19日宣布暫停台灣蓮霧和釋迦輸入中國，農委會表示台灣要向WTO提出貿易仲裁，同時準備10億元經費全力採取因應措施保障農民權益，除了短期措施，長期而言還是要降低台灣水果對中國的高度依賴，有沒有尋找替代市場計畫？有考量哪些國家？

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農委會主委陳吉仲表示，這幾年來總統和院長有要求外銷農產品不能依賴單一市場，今年上半年水果成長比3、4年前成長將近1倍，從2400多萬美元增加到5200多萬美元，水果輸出量大概5萬8千公噸，到中國不到5成，中國以外市場超過6成，今年水果成長力道最大的國家是日本，幾乎增加快3倍，韓國增加50％，連美國也增加10%。

陳吉仲說，這次鳳梨釋迦、蓮霧會比照鳳梨，去年的鳳梨台灣出口5萬3千公噸，有4萬5千公噸到中國，沒有因為3月開始鳳梨無法輸出中國讓產地價格下跌，沒有讓農民受傷害，所以產地價格可以維持。

陳吉仲指出，鳳梨賣到日本超過1萬8千公噸，是日本過去20年來的總進口量，這次的蓮霧和釋迦，蓮霧部份外銷量4千公噸，只要找1、2千公噸外銷市場就可以克服，釋迦部分要尋找更多市場，包含新加坡、加拿大、馬來西亞這些國家，就可以大幅度降低依賴單一市場。

蘇貞昌表示，中國一直用政治來妨礙正常國際貿易，作法也不同，如果有任何介殼蟲，也應該是只有一批，不是突然全部禁止，中國越這樣做，台灣越自立自強，把原本放一個籃子的雞蛋，反而大大擴展到全世界各地市場，提高在中國以外的市場水果外銷，價格更好，農民也沒有受害。

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