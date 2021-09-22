台北通當機怒喊「處理部下」 柯P再嗆蘇貞昌：敢比照處理嗎？

台北市長柯文哲22日下午赴台北市議會進行110年第2次追加減預算案報告，並接受備質詢。（記者羅沛德攝）

2021/09/22 15:44

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今早大嗆中央的五倍券登記當機「漏氣」，不料自己推動的台北通App綁台北熊好券振興一上路，也爆災情；北市議員簡舒培怒轟柯，只顧修理行政院長蘇貞昌卻自打臉，柯文哲雖承諾願負責、將回去檢討「一定翻天覆地」，但柯仍反嗆「我怎麼處理我的部下、蘇貞昌就怎麼處理他的部下，敢嗎？」

北市的加碼振興方案「台北熊好券」今開放民眾透過台北通App登記，但一上路就出現當機、無法進入頁面種種災情，連柯文哲稍早赴議會報告前，使用實聯制入場都「卡卡」，眾人圍在門口許久才克服，讓柯文哲忍不住碎念「真難用」。

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柯文哲解釋，因早上為了領台北通優惠券而重新下載，但尚未更新完成所致；簡舒培則批，台北通使用人數少，但許多民眾都無法登記領熊好券，柯文哲卻有時間批評中央的五倍券、罵蘇貞昌應負責，如今台北通出問題，柯文哲也應負起責任。

柯文哲表示，此事必定會檢討、自己也會負責，回去必會處理，更向簡舒培撂話「放心好了，我回去一定天翻地覆」；簡舒培則喊話，質詢並非要柯修理資訊局長，而是提醒台北通使用人數遠少於中央系統，柯文哲罵蘇貞昌時，勿忘手指著別人修理時，4隻指頭正指著自己。

但柯文哲再嗆聲「我怎麼處理我的部下、蘇貞昌就怎麼處理他的部下，敢嗎？」，強調大家同樣負責、有缺點就回去改。

柯文哲稍早赴北市議會進行第二次追加減預算報告，使用台北通實聯制時也「卡卡」，眾人聚集門口數十秒才得以順利入場。（記者鄭名翔攝）

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