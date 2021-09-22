為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台北通當機怒喊「處理部下」 柯P再嗆蘇貞昌：敢比照處理嗎？

    台北市長柯文哲22日下午赴台北市議會進行110年第2次追加減預算案報告，並接受備質詢。（記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲22日下午赴台北市議會進行110年第2次追加減預算案報告，並接受備質詢。（記者羅沛德攝）

    2021/09/22 15:44

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今早大嗆中央的五倍券登記當機「漏氣」，不料自己推動的台北通App綁台北熊好券振興一上路，也爆災情；北市議員簡舒培怒轟柯，只顧修理行政院長蘇貞昌卻自打臉，柯文哲雖承諾願負責、將回去檢討「一定翻天覆地」，但柯仍反嗆「我怎麼處理我的部下、蘇貞昌就怎麼處理他的部下，敢嗎？」

    北市的加碼振興方案「台北熊好券」今開放民眾透過台北通App登記，但一上路就出現當機、無法進入頁面種種災情，連柯文哲稍早赴議會報告前，使用實聯制入場都「卡卡」，眾人圍在門口許久才克服，讓柯文哲忍不住碎念「真難用」。

    柯文哲解釋，因早上為了領台北通優惠券而重新下載，但尚未更新完成所致；簡舒培則批，台北通使用人數少，但許多民眾都無法登記領熊好券，柯文哲卻有時間批評中央的五倍券、罵蘇貞昌應負責，如今台北通出問題，柯文哲也應負起責任。

    柯文哲表示，此事必定會檢討、自己也會負責，回去必會處理，更向簡舒培撂話「放心好了，我回去一定天翻地覆」；簡舒培則喊話，質詢並非要柯修理資訊局長，而是提醒台北通使用人數遠少於中央系統，柯文哲罵蘇貞昌時，勿忘手指著別人修理時，4隻指頭正指著自己。

    但柯文哲再嗆聲「我怎麼處理我的部下、蘇貞昌就怎麼處理他的部下，敢嗎？」，強調大家同樣負責、有缺點就回去改。

    柯文哲稍早赴北市議會進行第二次追加減預算報告，使用台北通實聯制時也「卡卡」，眾人聚集門口數十秒才得以順利入場。（記者鄭名翔攝）

    柯文哲稍早赴北市議會進行第二次追加減預算報告，使用台北通實聯制時也「卡卡」，眾人聚集門口數十秒才得以順利入場。（記者鄭名翔攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    糗！柯P才嗆五倍券當機「漏氣」 台北通登記熊好券立刻爆災情
    2021/09/22 14:17

    糗！柯P才嗆五倍券當機「漏氣」 台北通登記熊好券立刻爆災情
    五倍券官網上線 加碼券連抽4週！ 全台22縣市加碼看這裡（不斷更新）
    2021/09/22 13:31

    五倍券官網上線 加碼券連抽4週！ 全台22縣市加碼看這裡（不斷更新）

    期交所大專院校模擬交易競賽PartII
    五倍券數位綁定官網當機 柯文哲酸：立法院要把它毒打一頓
    2021/09/22 12:19

    五倍券數位綁定官網當機 柯文哲酸：立法院要把它毒打一頓
    北市100萬份熊好券開放台北通會員登記 最高可拿3000元
    2021/09/22 11:50

    北市100萬份熊好券開放台北通會員登記 最高可拿3000元
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播