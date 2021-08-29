五倍券+各種振興券 全台22縣市加碼都看這裡！（不斷更新）

五倍券重要時程。（行政院提供）

2021/08/29 09:15

首次上稿 08/26 14:39

更新時間 08/29 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕行政院26日公布五倍券規劃方案，總計10部會加碼推出其他振興措施，包括去年的動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券等，今年新增好食券、地方創生券、國旅券、i原券共8大券逾1300萬份，有別於去年各自登記，今年採單一平台登記，本報為大家整理相關資訊，讓您一次掌握。

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一、發放對象

全民都可免費領取。

二、發放時間

預計9月下旬開放預訂紙本券，同時綁定數位券，10月上旬可領取紙本券，預計使用至明年4月底。

三、面額形式

紙本券與數位券都有，紙本券一套10張共5000元，內含3張1000元、2張500元、5張200元，不過，考量若印製百元券要發行的張數非常多等因素，五倍券沒有100元券，民眾將不得要求商家就五倍券一定要找零，不過，若商家基於必要性要找零，也會尊重。

數位券則可以綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證，民眾屆時可以到五倍券的官網查詢合作業者；至於家戶綁定的部分，考量部分民眾的家人不一定全住在一起，目前初步規劃數位券擬開放不同戶籍的家人可「共同綁定」，上限為5人。

四、使用範圍

五倍券使用範圍大致與去年三倍券相同，僅部分微調，仍在規劃當中。

微調的部分，包括電商名單的調整，原本規畫提出電商白名單，因事涉複雜且有爭議，決定改提電商的不適用名單，也就是列出排除名單。

五、領取方式

在紙本方面，民眾可以到中華郵政預約網站輸入身份證字號、手機號碼等資料，預約領取紙本五倍券；或者到五倍券官網、超商機台，透過健保卡認證身份，進行數位共同綁定或是紙本預約。

在數位方面，則可以直接透過數位支付業者的網頁進行領取，為了鼓勵民眾使用數位方案，行政院表示會加強數位的優惠力道，同時設計識別標章，讓數位券也能有和紙本一樣的效益，方便商家進行辨識。

另外，有關於郵局預約及換領五倍券的期程及細節，行政院說明，目前仍延續去年三倍券形式進行規劃中，為鼓勵民眾透過預約制度換領五倍券，並參考去年三倍券經驗及防疫考量，將在預約制度實施一段時間後，才開放民眾至郵局直接換領，具體時間尚在研議中。

六、其他振興措施

除了五倍券以外，還加碼推出其他振興措施，包括去年的動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券等，以及今年新增的好食券、地方創生券、國旅券、i原券，共8大券逾1300萬份，值得注意的是，今年採單一平台登記，無論紙本或是數位，都會提供民眾選項來勾選，因此不用像去年一樣去各自的平台登記。

（一）農遊券

預計每張面額888元，第1階段提供民眾在5倍券共通平台抽籤登記88萬張，第2階段則是消費買千，再贈1張888元的農遊券，總計58萬張，也就是說連同滿額贈送，農委會將發出146萬張的農遊券。

若幸運中籤，票券的發放方式，如同去年，會簡訊通知中籤者，民眾手機收到中籤訊息後，再下載農遊券APP，就可載入中獎金額，票券的使用期間如同五倍券，都是從今年10月開始到明年的4月，值得注意的是，農遊券仍和前次一樣要跨區使用。

（二）藝FUN券

藝fun券維持每人600元面額，目前規劃爭取18億元預算，合計共300萬份，發行形式含數位及紙本，紙本券發行對象同去年，含65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者。

其他包括於行政院共通平台抽籤、發行時間、適用範圍等相關細節，文化部將配合行政院整體政策規劃後統一公布。

（三）好食券

經濟部加碼20億元預算推出「好食券」振興餐飲，民眾只要綁定數位5倍券，就可以獲得政府發給的5000元消費額度，只要先消費500元於餐飲、夜市、市場等小店家、攤商，就有機會再獲得500元「好食券」加碼優惠，由行政院所推出的平台統一抽籤。

好食券原本以10億元預算發行200萬份，但台塑加碼10億元捐款，份數也翻倍達到400萬份，需要注意的是，「好食券」僅限數位券。

（四）動滋券

體育署運動產業及企劃組組長劉姿君26日表示，預計將發行200萬份、面額為500元，可用在觀賞賽事、運動場館等，但詳細細節尚未出爐。今年為提高便利性，民眾將不需要再到動滋網登記抽籤，而是將由行政院整合所有加碼券，包含動滋券在內，都能統一到五倍券登記平台登記，至於實體券領券通路尚在研議中。

（五）客庄券

客委會也響應振興方案，端出「客庄券2.0」，將提供40萬份面額500元的數位券供民眾登記抽籤，預計可帶動客庄社區經濟總體產值達16億元。民眾可於共通平台領取振興五倍劵時參加抽籤，本次數位綁定將統一由共通平台受理全國民眾登記、抽籤及發送中獎簡訊。詳細內容及期程，後續將於專案活動官網公告。

（六）地方創生券

國發會將推出地方創生券，可用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡。據掌握，目前對於份數、金額可能落在500元上下，但詳細方案都在規劃中，將由國發會對外公布。

（七）國旅券

（八）i原券

政院考量必須進一步振興原民部落經濟，原民會再加碼推出數位形式的「i原券」10萬份，每份面額高達1000元，後續將透過五倍券平台抽獎，細節會再公告。原民會主委夷將·拔路兒Icyang Parod也提到，除了「i原券」本身外，也再加碼推動「行動支付回饋」，不限對象，凡至原民會認證店家使用台灣pay消費，滿100元即可回饋20元，每人最高回饋高達2500元，非常好康。

七、各縣市加碼措施

台北市

台北市長柯文哲表示，亂加碼會引發通貨膨脹，市府幕僚強調，一定會針對市場和商圈推出振興，時間點會在振興五倍券上路之後，並透過「一卡」（悠遊卡）、「一通」（台北通）和「一付」（悠遊付）的方式替商家帶來活水。

新北市

新北市長侯友宜8月26日宣布加新北加碼「新北加倍券」，推出500元換1000元、1000元換2000元、5000元換1萬元，總計31萬份，最小的面額也會到50元，以鼓勵市民用在庶民消費上，詳細的抽獎方式、登記等，約9月中旬公布。

基隆市

將研議在地配套，希望不只留住本地商機，也將外縣市商機帶入基隆。

桃園市

桃園市將配合五倍券發放，加碼推出「6+1」桃園振興暖身計畫，桃園現有的「桃園好市券」第三期也將搭配中央振興券將金額放大，面額變小。目前第三期「好市券」將發行8萬份，面值1600萬元，民眾憑券可到市場、夜市、觀光工廠消費，預計第三期「好市券」發行量不會少於第2期，可用範圍也更廣。

此外，9月上旬也將推出「你吃飯，我買單」振興方案，民眾可以用桃園餐飲消費的發票登錄抽獎，最多可抽到2000元補助金。

新竹市

配合中央政策加碼、放大「五倍券」，預計與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的「系列消費活動」，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎為一輛汽車。

新竹縣

將結合各地商圈、觀光旅遊及餐飲業者，共同提出加碼優惠措施，也評估辦理抽獎活動。

苗栗縣

針對五倍券、藝放券等各種振興券，將研擬配合刺激消費措施方案，但相關細節尚未出爐。

台中市

預計搭配第3屆台中購物節，推出振興台中經濟─中央振興券加值計畫。細節將於近日對外公布。

彰化縣

不排除結合觀光與消費推出加碼方案，細節尚在規劃中。彰化縣長王惠美26日強調，彰化縣絕對會加碼，會給大家一個「surprise」。另，彰化縣北斗鎮鎮長李玄表示，全部鎮民加碼發放500元的紓困金。

南投縣

適逢南投下半年溫泉季、花卉嘉年華、南投燈會都等活動正在籌備中，將推出優惠措施，吸引民眾將振興五倍券用在南投縣。

雲林縣

雲林縣長張麗善宣布將規劃「現金回饋」方式，只要來雲林縣消費直接回饋10%現金，而民眾在當地使用五倍券消費滿額可抽獎，獎項之一為百萬名車。

嘉義市

嘉義市長黃敏惠宣布配合振興五倍券，加碼普發市民新台幣2000元現金，市府並公布自11月起再度推出嘉義市購物節活動，只要入住合約飯店可獲600元「嘉遊金」，可折抵房價及消費，累積消費500元就有1次抽獎資格。

嘉義縣

是否要跟進嘉義市發現金，仍在評估中，但已在研議包括加碼振興券與Q碰券額度、滿額禮、數位券回饋方案與擴大摸獎品項等多項大禮。

台南市

配合中央振興五倍券即將發行，台南購物節8月23日起跑，民眾只要在台南消費滿新台幣100元，就可憑發票登錄抽大獎。市府也將整合各商圈、觀光工廠、百貨公司、量販店、飯店旅宿等，推出振興五倍券優惠方案，並辦理線上購物平台促銷等活動。

高雄市

高雄加碼推出高雄券，高雄券共1000元，每張面額50元，但發行方式、細節等具體內容，還在規劃中

屏東縣

配合推出從住宿、旅遊、交通、甚至伴手禮、農產品等優惠方案，在旅宿方面，只要入住參與方案的屏東縣合法旅宿，縣府就提供500元補助，業者對等再提供500元，總計1000元。

宜蘭縣

宜蘭縣政府表示，正研議相關規劃。

花蓮縣

加碼推出旅遊團、自由行獎勵金、指定商圈、夜市滿額抽獎活動及鯉魚潭商圈消費券等觀光振興方案，正研議振興五倍券配套。

台東縣

台東縣已有提出4200萬元的疫後振興計劃，所以沒有再像其他縣市一樣加碼。太麻里鄉公所則是將加發給每名鄉民現金2000元的振興經濟禮金。

澎湖縣

澎湖縣政府推出振興消費禮金，每人1000元，預計在9月送議會審議通過後，比照去年模式由村里辦公處直接發放。

金門縣

金門優先辦理紓困，8月底開始普發縣民現金新台幣5000元，將直接匯入縣民帳戶。振興經濟部分，縣民每人發放3000元振興券，限金門地區使用。同時，舉辦持「五倍券到金門消費、抽大獎」活動，吸引觀光客來金，並鼓勵觀光旅宿業者提供振興加碼方案；而金酒公司也在正研擬優惠方案中，將另外公布。

連江縣

連江縣將會搭配觀光旅遊規畫優惠措施，吸引國人到馬祖消費，細節仍在規劃中。

五倍券登記管道。（行政院提供）

領取五倍券抽籤加碼。（行政院提供）

五倍券店家兌領。（行政院提供）

2021振興三大特色。（行政院提供）

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