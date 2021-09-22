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    五倍券數位綁定官網當機 柯文哲酸：立法院要把它毒打一頓

    台北市長柯文哲（中）今天開記者會宣布「台北熊好券」開放登記。（記者蔡思培攝）

    台北市長柯文哲（中）今天開記者會宣布「台北熊好券」開放登記。（記者蔡思培攝）

    2021/09/22 12:19

    〔記者蔡思培／台北報導〕振興五倍券數位綁定今天上午9點在五倍券官網啟動，但官網一早卻當機。台北市長柯文哲表示，過去網路預約打疫苗就發現前10分鐘會有快一半人預約，這是人的特性。他也說，五倍券一下就掛掉多漏氣，「我猜大概立法院要把它毒打一頓」。

    台北市長柯文哲今天開記者會宣布「台北熊好券」開放登記，也被媒體問起五倍券官網當機一事。柯表示，他不可以幸災樂禍，雖然方向是對的，但執行還是要注意，他強調台灣是ICT強國，但在整個基礎建設還是有問題，要看行政院誰要出來講，到底是誰負責，怎麼會這樣？

    柯文哲說，他從過去網路預約打疫苗就發現，前10分鐘有快一半人預約，這是人的特性，雖然說有2天可以登記，大家卻會在前10分鐘登記。柯說，如果是網路預約苗還有道理，因為可以選時間，悠遊卡、悠遊付綁定五倍券有限量優惠，要搶也有道理。

    柯文哲說，這次台北通登記熊好券開放一段時間登記，最後再抽籤，就沒必要擠在前10分鐘。柯認為，設計電腦最難的不是設計運作方式，而是設計流程。柯文哲說，如果預約打疫苗可以選時間、地點，下命令就要想到前10分鐘會有大部分人登記，瞬間壓力大，事先頻寬一定要設計好。

    柯文哲說，現在他開都會要求公務員規劃SOP，像是講解什麼抽籤會造成瞬間壓力、什麼不會造成瞬間壓力，都要清楚設計好。柯文哲也大酸五倍券，一下就掛掉多漏氣，他猜立法院要把它毒打一頓。

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