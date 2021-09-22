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    江啟臣批不敢拿疫苗覆蓋率賭閣揆 蘇揆：中國阻擋你一句不敢講

    行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

    2021/09/22 12:16

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉週六就要投票，候選人之一的國民黨立委江啟臣今在立院質詢蘇揆火力全開，他要求蘇貞昌，若年底第2劑疫苗覆蓋率未達7成就下台，有沒有種賭一下？連這個位置都不敢賭！被行政院長蘇貞昌回「身為中國國民黨主席，看到中國阻擋我們，你一句話都不敢講」。

    江啟臣要求，年底前完成第2劑覆蓋率7成，如果疫苗不來蘇貞昌就下台，「有沒有種賭一下？」蘇揆回應，疫苗要努力、防疫最重要。江再追問，國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮去美國要幹麼？蘇回「我們跟美國有各種層次互動」，江追問「有沒有催疫苗？」蘇說「各部會在各種層次都有在講」；江批「如果連催疫苗都不敢講，就一定有鬼」，蘇回「這邏輯不通」。

    結果江又爆氣批評：「你才邏輯不通，如果這是政府有做的事，就拿出來講，連這個位置你都不敢賭，你不要那麼愛做官！」結果被蘇反酸，身為最大在野黨主席，連中國一再阻擋我們都不敢講；江又痛斥「你是執政黨，要求你負責天經地義，連疫苗都要不到要你這個閣揆幹麼？我就是監督你，不然你要怎麼樣？做不到你下台啊，你就是戀棧嘛！」

    蘇揆無奈回說，一個最大在野黨的主席話這樣亂講，專案報告內容清清楚楚，不敢讓他上台報告，明知中國阻擋，中國國民黨主席卻不敢面對中國。江啟臣又回嗆：「扯中國沒有用，有種的話直接面對中國，你本來就該直球面對！如果要我面對，我來執政，我比你還有種啦！」蘇則不以為然地「呵呵呵」笑了幾聲。

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