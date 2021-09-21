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    首頁　>　政治

    縣市長挺朱操作棄保？ 張亞中心疼江啟臣︰以後怎麼選舉

    張亞中表示，不要用「棄保」對待同志，他表示若江啟臣因此重傷，未來要怎麼繼續選舉。（記者劉信德攝）

    張亞中表示，不要用「棄保」對待同志，他表示若江啟臣因此重傷，未來要怎麼繼續選舉。（記者劉信德攝）

    2021/09/21 11:48

    〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨主席選舉投票在即，張亞中黑馬竄出異軍突起，從原本的「朱江對決」演變成「朱張對決」，黨內「亡黨感」大起，讓多位黨籍縣市長紛紛公開表態挺朱，被外界視為操作棄保，甚至是「換柱2.0」。對此，張亞中表示，不要用「棄保」對待同志，他表示若江啟臣因此重傷，未來要怎麼繼續選舉。

    國民黨14位黨籍縣市長中，包括雲林縣、台東縣、南投縣、連江縣及花蓮縣等5位縣市長以直接或間接方式表態挺朱立倫，已逾3成，被外界解讀為操作「棄江保朱」，要阻止張亞中當選國民黨主席。

    張亞中表示，國民黨都是優秀的同志，參選人都是菁英，不要用「棄保」的概念對抗與對待自己的同志。張亞中以江啟臣為例，他表示如果像江這麼優秀的青壯派，因為棄保讓他受重傷、民調很低，那江未來要怎麼發展他的政治生命。

    張亞中強調，不同黨派為奪取政治利益可以考量棄保，但在國民黨選舉，應該是理念之爭而不要用鬥爭方的方式把別人棄掉，這樣情何以堪？不能一邊說要團結，一邊卻做棄保自己同志的事。

    張亞中也說，當過兵的都知道，作戰的時候每個同志都是自己的家人，怎麼可能在作戰的時候棄掉同志，這麼做完全不符合社會倫理，也不是有守有為的政治家應該做的事。

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