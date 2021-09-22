江啟臣質疑3+11自己查自己 蘇揆：那為何不敢讓我上台報告？

行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢，右為衛福部長陳時中。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/22 12:00

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉週六就要投票，候選人之一的國民黨立委江啟臣今在立院質詢蘇揆火力全開，質疑3+11調查小組都是部會官員，自己人調查自己人怎麼可能承認錯誤？被蘇揆反問「如果我們的調查有那麼多破綻，為什麼國民黨不敢讓我上台報告？」

江啟臣質疑，3+11調查報告由行政院秘書長李孟諺召集政務委員、相關部會組成，自己人調查自己人，當然不會有錯，整個報告就是歌功頌德，行政院一直強調沒有會議紀錄，但重點是3+11到底是不是破口？

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行政院長蘇貞昌回應：「如果我們調查真如你所說，為什麼不敢讓我上台報告？你如果認為我們報告有那麼多破綻，就讓我上台答詢啊？為什麼你領導的黨不敢讓我上台報告？」江反嗆，李孟諺那群人去調查難道會說「喔這是我們的錯！」想也知道不可能，還攻擊蘇「你過去騙得了神明，現在騙不了人民。」蘇駁斥：「請你講話客氣一點，我沒有這樣，你不該人身攻擊。」

對於江啟臣批評，這份報告就是歌功頌德，蘇貞昌反質疑，那為什麼不敢讓我上台報告？「為什麼你領導的黨不敢讓我上台？我們在報告講得很清楚。」江再批，超前部署1年多，不知道破口在哪裡。這就是我們要你退回去重寫的原因；蘇再否認：「我沒有說我不知道，我們講得很清楚。」

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