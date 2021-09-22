質疑蘇揆防疫打假球 國民黨團要求再報告3+11否則週五杯葛

國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長李德維開記者會。（記者陳昀攝）

2021/09/22 10:44

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌上午到立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜」專案報告，並以棒球隊比喻團結抗疫。立法院國民黨團未杯葛蘇揆上台，但在議場外開記者會要求重寫上週被杯葛的「3+11」報告，否則週五還會強烈杯葛施政總質詢，並批蘇揆這次的報告也寫得非常爛，聲稱買了8268萬劑疫苗，但何時能打根本不知道，難道是在打假球？

國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長李德維開記者會。費鴻泰表示，日前杯葛3+11專案報告，是因為前一天晚上才看到專案報告，內容歌功頌德、令人錯愕，沒有任何調查、檢討、真相甚至道歉，經與民進黨團交涉，執政黨仍不肯說明3+11會議資料，才拒絕讓蘇揆上台，今天也再度要求重寫、重新到立法院報告，否則週五起的施政總質詢，國民黨團還會強烈杯葛，「他不配做中華民國的行政院長！」

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費鴻泰指出，今天疫苗整備及受害救濟的專案報告也寫得非常爛，意思好像是「打那麼多疫苗哪有不死人？」但目前一場疫苗死亡後的調查會議都沒有開，700多位死者都已下葬或火葬，如何調查？當中還寫道我們目前買了8268萬劑疫苗，若加上別的國家送的，「哇，很可怕有上億，可以讓每個人打4劑耶，但何時可以打不知道，這調查報告可以看嗎？」

費鴻泰批評，衛福部長陳時中把生產疫苗拿來跟做蛋糕比，蘇貞昌則拿棒球來比，蘇貞昌難道是在打假球嗎？憑良心講這份報告真的不及格，今天之所以讓他報告，因為這沒有到犯死刑的錯，但是3+11破口就是冤死8百多人，如果3+11、諾富特不是破口，那指揮中心總要講一下，破口是什麼？

陳玉珍也說，今天的報告通篇看不到民眾想要的答案，只說很快會有第三劑，但打了莫德納的人還在問怎麼打第二劑？完全沒看到政府的整備計畫，只是在那邊畫餅充饑，欺騙百姓；許多民眾因為施打疫苗死亡或住院，需要高額醫療費，但已經5個月，到現在沒有一個案子進入藥害救濟審議委員會，怎麼給民眾信心？

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